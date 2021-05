Natti Natasha recorre en concierto virtual cuatro estaciones de canciones y amor para su público por el Día de las Madres en EEUU

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A punto de convertirse en madre, la dominicana Natti Natasha protagonizó este domingo un concierto virtual gratis para sus seguidores.

Más de 74.4 mil usuarios llegaron a conectarse en el especial en homenaje al Día de las Madres.

El concierto tuvo lugar en el Temple House de Miami y se transmitió a través del canal oficial de la artista en Facebook.

Durante la hora de transmisión, interpretó 15 de sus éxitos que incluyeron "Criminal", "No me acuerdo", "La mejor versión de mí", "Oh! Daddy" y "Las nenas" y uno inédito: "Princesa".

También escogió "Sin pijama", que popularizó junto a Becky G, "la primera demostración de que sí se podía (colaborar entre mujeres) y que se fue mundial"

El espectáculo condujo a la exponente urbana en un viaje por las cuatro estaciones del año, en donde cada temporada tuvo su propia temática, vestuario y paisajes.

Además, durante las transiciones el público fue testigo de todo lo que ocurre tras bastidores mientras que ella se prepara.

En algunos momentos se vio acompañada de su esposo, el productor Raphy Pina, con quien espera una niña.

El concierto comenzó en la estación de primavera, en la que Natti se confundió con la pureza de la naturaleza en un lugar mágico rodeada de mariposas y árboles, al tiempo que interpretaba "La mejor versión de mí" y "Antes que salga el sol".

Más adelante, en la estación de verano, se diseñó un ambiente cálido y de una luz brillante propios de una isla caribeña.

Luego, en la estación de otoño se observó a la cantante rodeada de hojas secas.

En ese momento interpretó temas como "Criminal", la más exitosa de su carrera y que grabó en 2017 junto al urbano domínico-puertorriqueño Ozuna.

Por último, en el invierno, contó con telón de fondo propio de esa estación, en el que simulaba la nieve cayendo.

Según ella, es su estación preferida para acurrucarse "en el friiito" y celebrar su cumpleaños el 10 de diciembre (nació ese día de 1986 en Santiago de los Caballeros).

En el segmento de invierno interpretó "Despacio" y "Diosa", que grabó junto a Myke Towers y Anuel; "Fantasías", el feauturgin con Rauw Alejandro, Anuel AA, Farruko y Lunay.

Previo a la canción final dejó "Princesa", dedicada a su niña por nacer y que, dijo, la hace llorar, interpretándola por primera vez en un escenario.

Para último dejó los temas "Las nenas", que grabó junto a Farina, Cazzu y La Duraca, y "Ramp pam pam", que la unió de nuevo a Becky G.