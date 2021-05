Productor artístico Raphy D’ Oleo dio positivo al Covid-19 luego de aplicarse las dos dosis de la vacuna

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El productor artístico Raphy D’ Oleo informó que se contagió de covid-19 luego de haberse puesto las dos dosis de la vacuna.

“Tengo las 2 dosis de la vacuna y me he contagiado”, dijo a Listín Diario. Entre los síntomas que tiene están: “Algo de fiebre. No sabor, no olor, solo tos y cansancio”

D’ Oleo dijo que se realizó la prueba en Cedimat y se encuentra en su casa aislado para no contagiar a sus seres queridos.

Los vacunados contra el Covid-19 deben esperar entre 14 días y tres semanas para desarrollar la inmuni­dad.

El doctor Eddy Pérez Then, asesor del Ministerio de Salud Pública en asuntos de Covid-19 dijo que hay que seguir usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico y la higiene, sobre todo lavado de las manos.

Hasta este 4 de mayo, en el país se han registrado 268,070 casos de coronavirus, de los que 35,198 permanecen activos y 229,368 corresponden a personas recuperadas.