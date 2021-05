La Perversa: "La gente me tiene como una loca y no lo soy, que soy una mala y no lo soy"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El exponente urbano Yomel el Meloso se enfrentará est miércoles a las acusaciones de la Fiscalía por violencia de género, mientras su expareja, La Perversa, llora ante las cámaras por la situación que afecta a ambos.

Denisse Michel Tejeda, nombre de la intérprete urbana, se desahogó en el programa "Alofoke radio show", admitió que su relación con su colega "era demasiada tóxica", pero que su intención ahora no es hacerle daño.

"La gente me tiene como una loca y no lo soy, que soy una mala y no lo soy, y nadie sabe lo que yo he vivido", expresó.

¿Qué te afecta más lo que piensa la gente de ti o que tú sabes que ese muchacho se va a enfrenta a una situación que pudiera acabar o destruir su carrera y su vida personal?, se le preguntó en el programa.

Su respuesta: "En verdad, las dos cosas, una parte porque en verdad, verdad, lo quiero, aunque no podamos estar juntos yo lo quiero; pero por otro lado, que la gente me coja odio sin ellos saber (lo que vivieron como pareja)".

Yomel el Meloso se encuentra detenido tras ser acusado por La Perversa de agredirla física y verbalmente.

El abogado de “El Meloso”, Luis Alcántara, afirmó que la denunciante está arrepentida de la acusación interpuesta por ella.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el Meloso alegando que ha sido reincidente maltratando a la joven.

La audiencia para conocerle medida de coerción se aplazó para hoy miércoles.