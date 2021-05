En Santiago se comenta: Milly y su nueva imagen

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Las redes son implacables, tan bonita que se ve Milly Quezada con su nuevo look, sin su tradicional flequillo, parece que se pasó de retoque en la foto o aprovechó que está muy de moda darse su arreglito con un buen cirujano estético, lo cierto es que se ve muy bien y más joven, aunque no se parece casi a ella. Está muy bien que se de sus truquitos, ella es artista, debe mantenerse, y para verse rejuvenecida hay de todo ahora, bien por ella.

A propósito, estuve viendo una comunicadora famosísima que parece que se hizo un cambio de rostro, luce bien joven, pero se le fue la mano al cirujano, no se parece en nada a la controversial conductora.

Torre ACAP

Qué imponente se ve esa impresionante torre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que se divisa desde que penetramos a Santiago por la autopista Duarte, me encanta verla, contribuye a que esta ciudad luzca bien moderna, fue inaugurada hace unos días con la presencia del presidente Luis Abinader. Bonito acto social, hacía tiempo que por el Covid no se efectuaban estos eventos, aunque no fueron invitadas tantas personas, pero si fue muy interesante y no es para menos, tratándose de una edificación tan moderna como esta y una importante institución bancaria. Rafael Genao, presidente de la junta de directores de esta asociación tuvo a su cargo el discurso de inauguración de esta maravillosa obra, resaltando que es un aporte al desarrollo arquitectónico de esta ciudad y un respeto al medio ambiente.

Distinguida visita

Ulises Polanco, empresario tradicional de Santiago, siempre presto a ayudar a los demás, un gran conocedor de los temas del país, ya que ha vivido gran parte de su vida escudriñando los temas importantes. Ulises estuvo preso en la cárcel de la 40 en época de Trujillo por defender los intereses patrios de su país. Uno de estos días en una de las visitas que hiciera el presidente Luis Abinader a Santiago, lo visitó a su hermosa mansión del exclusivo sector Cerros de Gurabo, donde Luis fue recibido por segunda ocasión por el conocido presidente de Tele Universo y junto a su elegante esposa Carolina Vargas de Polanco. Ulises quien vistió ropa casual estuvo muy sonriente de seguir siendo un hombre de consulta, no es la primera vez que recibe presidentes en su mansión, también lo hacía Hipólito Mejía. Hasta la próxima.

