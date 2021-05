Diego Jaar presenta nuevo sencillo "Ojos Claros"

Santo Domingo, RD

El joven cantautor dominicano Diego Jaar presenta este viernes 30 de abril su nuevo tema musical "Ojos Claros", con la distribución de La Oreja Media Group.

Indica una nota de prensa que Diego es formado en música, piano y guitarra desde pequeño y usa sus influencias provenientes del Jazz, el ska y el soul en esta interpretación romántica que lleva la producción musical de Joel Berrido.

"Esta canción es súper especial, pues fue la primera que canté en vivo después de haberme decidido retomar la música... por eso se vuelve tan especial para mi escogerla como primera muestra de lo que viene en los próximos meses", dijo Diego.

Este nuevo tema, "Ojos Claros”, impacta con la dulzura de la voz de Diego, mezclada con la riqueza instrumental, y el arriesgado estilo vocal que nos lleva desde lo más elevado hasta el fondo de una nota musical, brindando esa riqueza exquisita que ha sido el sello del artista desde el primer día.

"Perdónenme la tardanza, pero me la he pasado trabajando como un animal grabando música, metido en el estudio, creando canciones, para que de ahora en adelante no nos falte música", concluyó Diego.

"Ojos Claros" está disponible en todas las plataformas digitales para escuchar música a partir de este viernes 30 de abril.

Más sobre Diego:

Debutó a sus 15 años en el teatro musical en la obra "High School Musical", continuó con "Violinista en el Tejado", "Hairspray" y más recientemente "Jesucristo Superestrella".

Es publicista dedicado a la producción, con maestría en Barcelona en Dirección de Cine y es el compositor de sus propias canciones. Participó recientemente en la segunda temporada de

Dominicanas Got Talent en donde se destacó en cada una de sus actuaciones, obteniendo el segundo lugar y cautivando con sus canciones el corazón de todo un público.