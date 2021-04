En Santiago se comenta: el concierto virtual de Marc Anthony

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Marc Anthony es un extraordinario artista, siempre he dicho que aunque no tiene una gran estatura, ni un físico de hombre apuesto, en el escenario se ve grandioso y con una gran personalidad, increíble como luce en sus presentaciones, hasta le pegaba como pareja a Jennifer López cuando estaban casados, se veían muy bien.

Me sorprendió en su concierto pagado, que ya es sabido por todos la suspensión del mismo por fallas técnicas, pero luego fue visto gratis en streaming desde la comodidad de los hogares. Pude ver una parte, él vestido de negro y la mayoría de sus músicos llevaban mascarillas, sin embargo me sorprendió que este cantante tuviera tantos tatuajes por todos lados, sobre todo en el cuello entero. ¡Wao, que decepción para mí!

No me imagino, que aunque sea famoso y que todo le luce, a un Marc Anthony con esos pintados y un montón de cadenas enredadas en su cuello, pensé que era más sobrio, aunque me dicen que siempre ha tenido tatuajes, pero que feo se ve su cuerpo tintado, aunque sus fans, fanáticos y admiradores no se fijan en esos detalles.

+ Presencial nueva vez

Muy cómodo desde nuestras casas, pero un día, no todas las noches, ya tenemos un año transmitiendo virtual nuestro programa de televisión por zoom, desde que llegó el Covid-19. Para los invitados nacionales e internacionales es más fácil participar, porque no tienen que venir a Santiago, pero qué incómodo cuando las redes están saturadas y el internet falla, o es un entrevistado o uno de los conductores que sale del aire. Qué bueno que ya volvemos presencial al canal 29, mejor imagen y menos estresante.

+ Los libros no muerden

El pasado viernes 23 era Día Mundial del Libro, lamentable ya pocas personas leen, sobre todo los jóvenes, no se interesan, no les alcanza el tiempo metido en las redes o el internet y no propiamente leyendo libros y lo penoso de esto es que han cerrado casi todas las librerías del país, ya no hay donde refugiarse. No sé porque desmontaron la segunda planta de Cuesta en Santiago, ahí uno iba a tomar café, a encontrarse con amigos o personas que conocíamos ahí, pasando un gran momento. Si no era rentable por lo menos debieron dejarlo como punto de encuentro cultural, ya que le sacan tantos cuartos a los supermercados, era un gran aporte a la lectura. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com