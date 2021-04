El “drag queen” Symone gana corona de RuPaul's Drag Race, dominicana queda entre finalistas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El “drag queen” e intérprete de ascendencia dominicana Kandy Muse no pudo lograrlo, como eran las expectativas. Reggie Gavin, nombre real de Symone, se llevó finalmente la corona de la decimotercera temporada del famoso reality show RuPaul's Drag Race.

Kevin Candelario, nombre real de Kandy Muse, llegó hasta la final y quedó en el cuadro de finalistas.

Kandy Muse y Symone se enfrentaron con todas las ganas y sueños al ritmo de la canción ‘Till The World Ends’ y la dominicana tuvo que conformarse con el virreinado.

De las trece participantes que conformaron el elenco de la decimotercera temporada, sólo cuatro pudieron llegar a la gran final: Kandy Muse, Symone, Rosé y Gottmik.

La coronación fue realizada desde el teatro United Artists del Ace Hotel Downtown Los Angeles sin la presencia del público a causa de la pandemia del coronavirus.

Kandy, de 25 años, empezó en el mundo de drag gracias a que ayudó a un amigo necesitaba un modelo de maquillaje para obtener un empleo en la tienda Sephora y practicó el maquillaje con él.

“A partir de ahí, aprendí algunos consejos. Siempre he sido un niño del teatro, las artes, el baile, las animadoras y la banda de música, y solo entretenimiento, punto”, dijo Kandy a la revista People en Español.

+ Varios intentos fallidos

Antes de entrar a esta temporada Kandy audición cuatro veces. Fue elegida originalmente para la temporada 12, pero tuvo que abandonarla.

Sin embargo, eso no lo detuvo y continuó luchando hasta entrar en el reality: “Después de ver Drag Race las primeras cuatro temporadas y me di cuenta de que era algo que podía hacer. Practiqué en casa a puerta cerrada, y [cuando] finalmente salí al mundo, las cosas despegaron muy rápido. Desde allí no había vuelta atrás “.

El drag queen resalta su orgullo de sus raíces dominicanas y siente que es importante dar a conocer su estilo y su cultura en la pantalla.

“Siendo una afrolatina del Bronx, Nueva York - South Bronx - me enorgullezco de quién soy, y siendo dominicana, definitivamente incorporo eso en mi drag”, expresó a la revista.

Con su ostentoso maquillaje y extravagante peinado y vestuario, típico de un drag, Kandy quiere llegar a la televisión porque siente que no hay nadie que lo represente.

“Cualquiera que me vea en el programa, antes o después del programa, puede ver que tengo este pequeño sabor latino para mí, porque es importante ser una representación de personas que no necesariamente están representadas en la televisión. No he visto a nadie que me represente en la televisión, y eso es lo que quiero: ir allí y mostrarle a la gente que puedes ser del barrio, y aún puedes hacerlo y ser un artista fabuloso y aún perseguir a tus sueños”, dijo.

En esta temporada que se estrenó el pasado 21 de enero y se grabó en medio de la pandemia del coronavirus los concursantes tuvieron que esforzarse más para dar un buen espectáculo, Algo que Kandy ha logrado, tanto que ha llegado a robarse los corazones de grandes estrellas como Miley Cyrus y Ariana Grande.

Su paso por el famoso reality dejó huellas en el espectáculo, siendo Kandy la primera concursante de Drag Race a la que se le dice que se aleje, pero luego RuPaul cambia de opinión y les permite permanecer en la competencia, en la que llegó hasta la final. Si en ese momento Kandy se hubiera ido a casa, habría quedado en el noveno lugar.

Pero ya sea que se haya coronado o no como la Superestrella de la próxima Drag de Estados Unidos, Kandy contó a People en Español que planea continuar entreteniendo al mundo mucho después de que termine la temporada.

"Independientemente de si gano Drag Race o no, espero continuar una carrera en la televisión. Esta es mi pasión, es lo que amo hacer y amo entretener, y por lo que parece, hago que la gente hable. Tamisha y yo hicimos uno de los episodios mejor calificados en la historia de Drag Race ¡Fui hecho para la televisión!”.

+ Sobre el programa

Desde el 2009 RuPaul, quien es un drag queen, modelo, actor, cantante, compositor y presentador estadounidense, empezó a producir y conducir el show. En 2019 se estrenó Drag Race UK, en el 2020 llegaron las versiones de Canadá y de Holanda.

Actualmente en Latinoamérica y España el programa es transmitido por Netflix desde la primera temporada hasta la 12.

Cada semana los concursantes enfrentaron en la tercera temporada a una serie de desafíos, guiados y aconsejados por RuPaul.

La mayoría de los retos consisten en sesiones de fotos, monólogos, musicales, actuaciones, etc., y deben encararlos actuando como sus drag-queens. Asimismo, cada semana se va eliminando un participante.