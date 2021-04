Desde Madonna hasta JLo: la lista de los amores perdidos de Alex Rodríguez

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El exdeportista y empresario Alex Rodríguez siempre ha sido uno de los hombres más codiciados de la industria y antes de empezar a salir con la artista Jennifer López ha tenido una larga lista de conquistas.

Y de amores perdidos.

JLo es su más reciente quiebre tras cuatro años de relación y más de dos comprometidos.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, dijo la pareja en una declaración conjunta.

“Nos deseamos lo mejor el uno al otro y sus respectivos hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”, agregó.

Alex Rodríguez y Jennifer López se conocieron cuando ella aún estaba casada con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos. Comenzó su noviazgo con la estrella del beisbol unos años después de separarse, en 2017.

La ya expareja anunció su compromiso en 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron su boda hasta en dos ocasiones, como reveló la intérprete el pasado mes de diciembre.

Los nombres de la lista de las ex de A-Rod lo componen desde Madonna, Kate Hudson, Cameron Díaz y muchas otras.

Cynthia Scurtis (2002-2008)

Conoció a su primera esposa, a la graduada en psicología Cynthia Scurtis, en un gimnasio en Miami. No pasó mucho tiempo para que se casaran.

En el 2002 celebraron el enlace y le siguieren algunos años de tranquilidad. Desafortunadamente todo terminó seis años después, cuando Scurtis solicitó el divorcio citando “abandono emocional”, no solo a ella, sino también a sus hijas Natasha y Ella.

Tras divorciarse en 2008, el ex Grandes Ligas tuvo varios romances cortos.

Melissa Britos (2008)

Alex estuvo relacionado con la modelo durante unos meses. Ambos pasaron un romántico Día de San Valentín en Miami ese año. Durante el período que estuvieron juntos, el jugador fue captado por la prensa rosa con otras dos mujeres: Madonna y Joslyn Noel Morse.

Joslyn Noel Morse (2008)

Según los medios la stripper Joslyn Noel Morse fue la causa de la ruptura de su matrimonio y, a pesar de que negó estar relacionado con ella en su momento, se le vio durante 2008 varias veces entrando con él al hotel donde se estaba quedando.

Madonna (2008)

Tras el divorcio de A-Rod y Scurtis no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a surgir rumores que vinculaban al jugador de béisbol con otra mujer, Madonna. Estos empezaron después de que el ícono pop, que según reportes de People. estaba casada con Guy Ritchie en ese momento, fue vista sentada en los asientos de Alex en el Yankee Stadium.

Bethenny Frankel (2008)

La actriz estuvo relacionada amorosamente con el exdeportista durante tan solo unas semanas, en las que se les vio entrando juntos al Fontainebleau Hotel de Miami, según E! News.

Kate Hudson (2009)

Con Kate, finalmente parecía que a A-Rod le llegaría un poco de estabilidad. confirmaron su relación con un beso muy público en un picnic en el estadio después de un juego, durante el cual ella lo había estado animando desde la primera fila.

Sin embargo, ella terminó con él porque el jugador se negaba a romper su vínculo con Madonna, algo que no le agradaba en absoluto a la actriz.

Elaine Spottswood (2009)

El entonces pelotero estuvo saliendo con la representante de arrendatarios comerciales de la firma de bienes raíces Howard Ecker and Co. tras su ruptura con Kate. Ambos fueron vistos durante las Navidades y esperaron juntos el Año Nuevo, según reportó en su momento NYDaily News. Mantuvieron una relación por unos ocho meses, de acuerdo a OK! Magazine.

Cameron Díaz (2010)

Se convirtieron en pareja a mitad del 2010 y lograron mantenerlo en secreto hasta el 2011, cuando ambos fueron captados en el Super Bowl muy cariñosos. La pareja del momento terminó poco después de que su amor salió a la luz, de manera amistosa pues se dijo que la ruptura tuvo que ver con sus apretadas agendas.

Torrie Wilson (2011)

Una de las relaciones más duraderas que ha tenido el deportista pues estuvieron juntos por más de tres años. La luchadora de Artes Marciales Mixtas y A-Rod comenzaron a salir en el 2011 y se separaron en el 2015.

Sin embargo, no estuvieron libres de escándalos pues se dijo que la causa de su ruptura fue la “excesiva cercanía” de Alex y su ex Scurtis

A ARod se le relaciona amorosamente con Demi Moore luego de haber sido vistos en cenas y otros encuentros, cuando éste aún era pareja de Torrie. Pero la actriz siempre lo ha negado.

Anne Wojcicki (2016)

Rodríguez y la bióloga y multimillonaria estadounidense comenzaron a salir en marzo del 2016 y en la Met Gala de ese año hicieron oficial su romance apareciendo juntos. Parecían que iban en serio, pero todo terminó meses después, pues se dijo que tenían “antecedentes diferentes”.

Un año después hizo pública su relación con Jennifer López.