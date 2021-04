“Hotel Coppelia”, afectada por la piratería y con la atención centrada en el desnudo de Nashla

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Hotel Coppelia, la nueva película de José María Cabral, es noticia. Y lo ha sido durante todo el fin de semana.

Y lo es en dos caminos distintos: primero por “los piratas” del cine de siempre, que han logrado colgar indebidamente la cinta en varias plataformas de streaming, y por los desnudos de Gloria, que al caso es Nashla Bogaert, la admirada y aplaudida modelo y presentadora de televisión local.

Ante la cantidad de comentarios y reacciones sobre las escenas de sexo que trae la pelicula, el director José María Cabral defendió que en la historia del cine ha habido desnudos desde el siglo 19.

“En la historia del cine han habido desnudos desde el siglo 19. Las valientes actrices y actores que utilizan tanto su talento, emociones y cuerpo para interpretar un personaje merecen respeto”, escribió en su cuenta en Twitter.

La cita también ha sido noticia por su difusión indebida en páginas de internet.

Cabral dijo lo siguiente sobre esto: “Ya Hotel Coppelia está pirateada everywhere. No anuncio nada nuevo, ya varias personas me han mandando los apps y páginas. Exhorto a que podamos verla juntos en el cine, o en su defecto por la plataforma de HBOMax. Lo digo sobre todo por la calidad de la versión pirata. Apoya lo local. Si no, nos quedaremos chiquito”.

Por lo que sí debió ser noticia fue por la recomendación que hiciera la prestigiosa revista Forbes, sobre contenido para ver durante el fin de semana.

“Las mejores películas nuevas para transmitir en Netflix, Hulu, HBO y Disney + este fin de semana”, se titula el artículo de la revista y entre sus recomendaciones está la fílmica dominicana protagonizada por Nashla Bogaert, Lumy Lizardo, Cyndie Lundi, Jazz Vilá y Nick Searcy.

"Hotel Coppelia", de José María Cabral, se basa en las historias reales de cinco mujeres que, durante la Guerra Civil Dominicana de 1965, realizaron actos de sacrificio personal para proteger sus creencias y derechos.

La cinta se estrenó en el festival de La Habana y el pasado 9 de marzo hizo lo propio en el Miami Film Festival.

José María Cabral dijo que espera que este año la película pueda llegar a los cines dominicanos.

Filmografía de Cabral

•Hotel Coppelia (2020)

•El Proyeccionista (2019)

•Carpinteros (2017)

•Detective Willy (2015)

•Despertar (2014)

•Arrobá (2013)

•Jaque Mate (2001)

CORTOMETRAJES

•Súbete al Progreso

•Un millón por Sobeida

•Isla de Plástico

•JM at the Jimmy Kimmel show talking DR.

•Excexos