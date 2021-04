Recibieron una atención mayor de la que merecían

Borja Tamay

Tomado de okdiario

Madrid, España

El séptimo arte despierta todo tipo de emociones en el espectador, desde la más absoluta devoción, hasta un terrible odio. Sin embargo, en ocasiones el fenómeno fan se pasa de frenada y derivan en películas sobrevaloradas que, analizadas, no merecían el beneplácito masivo de la audiencia y crítica. Este es un repaso a nueve obras que, a pesar de la opinión popular, están lejos de dar lo que prometen.

‘Love Actually’

El efectismo es un rasgo característico cuando hablamos de películas sobrevaloradas y, dentro de la comedia romántica, existen pocos filmes tan efectistas como ‘Love Actually’. Un guion coral cargado de grandes estrellas de la industria, a cada cual representando un papel más irreal que el anterior. Puede que la cinta emocione llegado a su clímax, pero poco rastro queda de veracidad, sutileza o trascendencia narrativa.

‘El diario de Noah’

Ahora bien, si hablamos de efectismo, ninguna como ‘El diario de Noah’. La película nos presenta una relación idealizada plagada de momentos dramáticos que tienen un solo cometido: sacar la lágrima al espectador. Está considerada como una de las obras de referencia cuando hablamos de cine de amor, pero la profundidad de la cinta es nula, cerrando la historia con una conclusión que, adornada en romanticismo, roza el absurdo.

‘Irreversible’

No siempre el cine comercial es responsable de dejar a su paso películas sobrevaloradas y uno de los trabajos más relevantes de Gaspar Noé es, por desgracia, uno de los menos solventes. ‘Irreversible’ cuenta con imágenes impactantes, una notable habilidad en la dirección y un relato estremecedor; no obstante, muchos avalan la decisión narrativa de contarse a la inversa -al igual que ‘Memento’-. Eso sí, en la película de Noé no hay causa alguna para hacerlo, suponiendo una lacra a medida que el metraje avanza que hace desmerecer el resto de la producción.

‘Expediente Warren’

El éxito de ‘Expediente Warren’ ha derivado en un universo cinematográfico propio que ya cuenta con seis películas. No obstante, la primera entrega es el claro ejemplo de todo lo que está mal en la saga: guiones sin fondo alguno, marcados por una sucesión de sustos incesables. Los sustos no son más que gags del terror, pequeños chistes que buscan impactar en el momento; por lo que, si cuando pasan de largo no hay nada más que contar, el resultado es una franquicia repleta de películas sobrevaloradas.

‘Fast & Furious’

El verdadero problema detrás de ‘Fast & Furious’ es la seriedad que envuelve al “fandom” cuando habla de la saga, una seriedad impulsada por Vin Diesel. En lugar de reducirse a lo que es -filmes de coches con acción disparatada-, se ha intentado crear una atmósfera de profundidad que, entre bíceps, turbos y camisetas sin mangas, roza la parodia. Por suerte, ‘Hobs & Shaw’ sí es consciente de lo que tiene que ser, sustituyendo toda esta soberbia argumental por lo que verdaderamente importa: la diversión.

‘Avatar’

‘Avatar’ es, probablemente, la película más sobrevalorada de la historia y un amplio volumen del público lo reconoce sin tapujos. Si bien es cierto que revolucionó la industria del cine con sus efectos especiales, cuando se prescinde del CGI nos queda poco menos que un remake de ‘Pocahontas’. Una pobreza que no le ha impedido volver a convertirse en la película más taquillera; porque, le pese a quien le pese, el espectáculo vende.

‘300’

Si hay algo que no se le puede negar a Zack Snyder es el hecho de haberse convertido en un referente de la cultura pop; pero esto poco o nada tiene que ver con la calidad de sus trabajos. ‘300’ pronto se alzó como una gran obra que muchos se lanzaron en masa a devorar una y otra vez; no obstante, pasado el tiempo, no resulta complicado contemplar lo mal que ha envejecido esta macarra adaptación de la obra de Frank Miller.

‘La forma del agua’

Guillermo del Toro se llevó el Oscar a mejor película con ‘La forma del agua’, un relato romántico que prometía hacer las delicias de los que se quitaron el sombrero con ‘El laberinto del Fauno’. Sin embargo, más allá de la estética que tan bien construye el director en cada producción, la cinta cuenta con un villano mediocre, una protagonista mal desarrollada y es incapaz de despertar empatía con la criatura que debería haber conquistado al público: uno de los Oscar más injustos de Hollywood.

‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’

Cerramos la lista de películas sobrevaloradas con otra producción más de Zack Snyder, la más reciente del director. Tras haber despertado a una legión de fans exigiendo el conocido como “Snyder Cut”, Warner Bros concedió al cineasta la oportunidad de estrenar su propia versión de los héroes de DC. Una cinta de cuatro horas cargada de cámaras lenta, introducción a personajes sin sentido alguno y carencia de arco de personajes -o peso dramático en los que hay-. No obstante, los acérrimos seguidores han dado el visto bueno, algo que habría pasado independientemente del resultado final de la cinta.