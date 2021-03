La Roja y Chellmy lanzan tercer tema musical "Si me faltas"

Santo Domingo, RD

Lo que comenzó como un proyecto en las redes hace un año se ha convertido en una realidad. Pamela Peña "La Roja" y su hija Chellmy de 5 años de (@rieconmigoahora) han llevado sana diversión a sus casi 300 mil seguidores en Instagram y YouTube, con un contenido de humor para toda la familia.

"Si me faltas" tercer tema musical de este dúo y primero con un concepto diferente, mostrando su lado más sensible, va enfocado a resaltar el vínculo único entre madre e hija. Este video bajo la producción de JSProducer y dirección de Jeyko Graph.

Indica una nota de prensa que, @Rieconmigoahora sería un concepto ejecutado solo por "La Roja" sin embargo en uno de sus videos casualmente apareció Chellmy y con su carisma capturó los corazones de los seguidores.

Su primera canción "Hoy no se come arroz con huevo" cuenta con casi 5 millones de reproducciones y su segundo sencillo "Ay papi no" con 15 millones en 4 meses, ambas en una producción musical de DJ Jouga.

"Solo quiero invitar a los a jóvenes a que puedan llegar dignamente, va a costar sacrificio pero vale la pena" indica ´Roja´ al cuestionarle sobre su mensaje a la juventud. La Roja y Chellmy afirman que su propósito es seguir creando contenido limpio que inspire a los demás y los anime a seguir adelante.