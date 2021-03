Actriz mexicana se infectó de larvas por comer pescado crudo: “Vi una caminando por el cachete”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz mexicana Luz Elena González pasó por una terrible experiencia cuando una enfermedad provocó que se infectara de larvas por haber comido pescado crudo. En una ocasión vio cómo uno de estos parásitos le caminaba por la mejilla.

"La última vez que comí pescado crudo tuve larvas migrans, unos gusanitos que te van caminando por la piel, y pasó un buen tiempo antes de que los médicos lograran dar con lo que teni´a. Fueron diversos síntomas, como hinchazo´n en la piel y dolor de cabeza, me senti´a medio extraña", contó la también modelo a la revista TV Notas.

González recordó que pasó algún tiempo para que los médicos lograran dar con el diagnóstico, ya que tenía síntomas como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, pues comenzó a sentir los malestares después de los tres días de haber comido el pescado.

Tuvo que hacerse varios exámenes de sangre, incluso algunos médicos le mencionaron que posiblemente los síntomas se debieron a sus nervios o porque quizás estaba muy estresada, pero cuando supo lo que tenía se alarmó.

La actriz de “Hasta que el dinero nos separe” aseguró que pasó por una experiencia muy fea, pues recordó que cuando la estaba maquillando notó que su mejilla estaba inflamada, pero se asustó porque vio una larva caminando por su cachete, debido a lo que pasó se desmayó.

“Uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, me puse muy mal, fue una asquerosa impresión, y me desmayé”, recordó.

Pese a que ya se encuentra recuperada, cada seis medes debe de tomar una medicina para evitar la aparición de nuevos parásitos. “Me hicieron ma´s estudios de sangre y mis niveles ya salieron normales, con eso el doctor me dijo que estaba limpia, pero, aun así, cada seis meses me debo tomar un medicamento para eliminar cualquier tipo de parásitos”.

Larvas migrans

Este padecimiento es una "infección zoonótica" que resulta "en una afección de la piel", de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Según la Mayo Clinic, las larvas " son capaces de penetrar a través de la piel del paciente y migran a los vasos sanguíneos". Pueden llegar a los pulmones.