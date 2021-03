Edwin Encarnación "da un batazo" en la construcción y Karen Yapoort se llena "el pecho de orgullo, querido esposo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Con el pecho lleno de orgullo, Karen Yapoort dio este martes muestras de su sólida construcción de amor junto a Edwin Encarnación al aparecer junto a su esposo durante la inauguración del proyecto de un hotel de 127 habitaciones en La Romana, en el que él es su principal inversionista.

"Que tus grandes pasos me llenan el pecho de orgullo, querido esposo", escribió ella en su perfil de Instagram, donde aparecen varias fotografías junto a Encarnación.

En el post comentó: "Sin temor a dudas sigo creyendo en no haberme equivocado, en sentir la confianza de ver materializado el hijo, padre y esposo que te haz prometido".

Con la presencia del presidente Luis Abinader, se dio el primer picazo de la construcción del hotel en el distrito municipal Caleta, La Romana (en la región Este), con una inversión de 17 millones de dólares, como parte de la cadena Hilton Golden Inn.

"Un reto más y feliz de decir que junto a ti hago frente a romper las pesadillas y conquistar los sueños", resaltó también Karen Yapoort en su publicación vista por Listín Diario.

+ Embarazada

El pasado 24 de febrero y tras los rumores de una crisis en su matrimonio, la expresentadora de televisión sorprendió a la farándula al anunciar su segundo embarazo.

“Gracias Mi Dios por esta Bendición. #Baby2 Is on the Way. Te amo esposo”, escribió la excirquera en su instagram junto a una fotografía con Edwin Encarnación y su pequeño Ever, que ya tiene dos años.

Karen Yapoort y el pelotero de Grandes Ligas se casaron en el año 2017, un año más tarde anunció su embarazo, convirtiéndose en madre por primera vez en 2019.