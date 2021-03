Ochenta años del Banco de Reservas

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Ochenta años es mucho, en especial para un banco y eso cumple el Reservas, que comenzó su celebración esta semana con una campaña muy interesante, según manifestó su administrador general Samuel Pereyra, que en el poco tiempo que tiene dirigiendo esta entidad bancaria ha hecho grandes aportes a la cultura, al deporte, a las pequeñas y grandes empresas, muy en especial a los periodistas en el patrocinio de sus programas, en esta crisis del Covid, para que no desaparezcan, además Samuel ha manifestado que ocho décadas representa el valor de todo un pueblo y la presencia financiera nacional. Interesante lo que es esta campaña, destacar los logros del banco. Allí tengo grandes amigos como Ysidro García, sub administrador de negocios, quien en Santiago estuvo en varias instituciones bancarias, siempre gentil, en esos tiempos hizo grandes amigos, por igual otra persona muy especial es Wilson Rodríguez, quien tiene grandes relaciones en los medios de comunicación, experto en marketing.

Seguro Reservas

Esta semana el Seguro Reservas ofreció una misa en la Catedral de Santiago por el decimonoveno aniversario de esta institución aseguradora, con la presencia de su Vicepresidente Ejecutivo, señor Víctor J. Rojas y otros ejecutivos, por igual el administrador general del Bancoreservas, Samuel Pereyra, también la Gobernadora Rosa Santos y los jefes de los comandantes policiales y militares. Muy bonita la eucaristía, con hermosos cánticos. El arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, ofició la homilía.

No todos son así

No entiendo a muchas personas que son tan leales a los partidos políticos, por supuesto cuando están gobernando y luego que ya no están salen alegando que ya los ideales no son los mismos. ¡Qué barbaridad! Ahora he visto gente de apellidos sonoros que se hicieron millonarios, diputados que eran privilegiados, junto a su familia, empresarios que llegaron con una mano delante y otra atrás, que hoy son tan millonarios que no saben qué hacer con el dinero y gente de la farándula que cuando llegaba el ex presidente se peleaban por una silla cerca del ex mandatario y durante ocho años de gobierno ocuparon funciones privilegiadas en el estado. El oportunismo en la política. ¡Ayayay!

Sarah Sued

Sarah Sued, es una dama que ha hecho un nombre sólido en la elaboración de exquisitas comidas, desde que inició el Covid, se ha dedicado a ofrecer servicios a domicilio, con un variado menú, sobre todo para mantener la figura. Esa familia es muy creativa y trabajadora, la madre, Benny Sued, hace unos deliciosos bizcochos y bocadillos. Desde hace años mantiene una clientela muy VIP, pero también preparan buffet para actividades. Aunque ahora que la gente no está celebrando reuniones, les está yendo bien ofertando por whatsapp sus servicios. Hay que ingeniársela, pero con calidad.