Break Out The Crazy presenta su tema musical “Fool for you”

Santo Domingo, RD

Los artistas neoyorquinos Chris Hierro y Katya Díaz, que unidos son “Break Out The Crazy", presentan su tema y video musical “Fool for you”, con un estilo retro y lleno de romanticismo del soft rock.

Chris y Katya contemplan una producción musical a “otro nivel”, con un cuidado del detalle y la limpieza de su sonido, que hacen de “Fool for you” un éxito sensorial para cualquiera que le escuche.

Según una nota de prensa, Break Out The Crazy surgió de la manera más casual y mágica, cuando ambos trabajaban de gira con Alejandro Sanz. Allí, además de enamorarse y hoy ser pareja (haciéndole honor a las letras de “Fool for you”), iniciaron una relación laboral que ya lleva 7 años, componiendo juntos, colaborando con muchos artistas, grabando sus propios temas originales, y creando música para varios proyectos de TV.

Actualmente el dúo se encuentra en una gira por los medios dominicanos para presentar este nuevo material, y pronto contemplan traer su proyecto musical a los escenarios nacionales.

Puedes escuchar “Fool for you” en el canal oficial de Break Out the Crazy en YouTube, y seguir sus más recientes noticias en las redes sociales como @Breakoutthecrazy

Más sobre Chris y Katya- Break Out The Crazy”.

Katya Díaz nació en NY en una familia artística. Su padre Puertorriqueño cantó voz barítono en el Metropolitan Opera House. Mientras que Chris Hierro fue criado entre Nueva York y la República Dominicana, influenciado por su padre Henry Hierro, un músico productor, cantautor y líder de la agrupación merenguera La Gran Manzana.

Algunos de los créditos de Chris como compositor, productor y arreglista incluyen a: Leslie Grace, Obie Bermúdez, Sebastian Yatra, Tini Stoessel, Alejandro Sanz y Carlos Vives con su más reciente éxito “For Sale”.

Ambos han estado de gira por Europa, América y México con numerosos artistas incluyendo a: Lalah Hathaway (Snarky Puppy), Jerry Rivera, Beyoncé, Obie Bermúdez, Don Omar, Thalia y Alejandro Sanz, donde se conocieron.