JLo y A-Rod aseguran que siguen juntos apostando al amor

Santo Domingo, RD

La cantante Jennifer López y el astro del béisbol Alexander Rodríguez siguen juntos y así lo hicieron saber.

La pareja salió al frente de los rumores que daban cuenta de una inminente separación, tras acusaciones de supuestos actos de infidelidad del expeloterio de origen dominicano.

En un comunicado, que es citado por la revista People en español, ambos aseguraron que siguen apostando al amor que han exhibido durante los cuatro años de relación que llevan.

“Estamos trabajando en algunas cosas”, indica parte del texto y que es replicado por el portal de la famosa revista.

Desde ayer ha corrido como pólvora los rumores de la supuesta separación de la famosa pareja, los cuales fueron ahondados con la publicación de sendos mensajes que hicieran por separados en sus respectivas redes sociales.

Ayer, A-Rod publicó una foto de sí mismo en Instagram, navegando en un yate en las aguas de Miami, con la leyenda: "No me hagan caso, solo me estoy tomando una sailfie", usando un juego de palabras entre sail (navegar) y selfie.

La cantante, quien está en República Dominicana filmando una película, por su parte, publicó una serie de viejos clips de ella riendo con gran frescura en entrevistas televisivas.

"Encuentren una buena razón para reír hoy. Les mando amor a todos", escribió López.

Luego de cuatro años de relación, López, de 51 años, y A-Rod, de 45, ambos estadounidenses de origen puertorriqueño y dominicano respectivamente, anunciaron su compromiso en 2019, pero debieron posponer la boda en dos ocasiones debido a la pandemia del coronavirus.

Una fuente aseguró a PEOPLE que los rumores de una supuesta infidelidad con Madison LeCroy no tienen nada que ver con su distanciamiento. Es la separación física a la que están sometidos por trabajo lo que les ha afectado más, asegura..