Lele Pons llora, anda hoy "mal de la cabeza" y hasta Prince Royce reacciona, lee su desgarrador mensaje

Desgarrador. La influenciadora venezolana Lele Pons compartió una imagen en sus redes sociales donde aparece llorando y con un preocupante mensaje sobre su salud mental.

La celebrity virtual sorprendió a sus millones de seguidores tras compartir la imagen y un comentario: “¡La salud mental es extremadamente importante! Está bien no ser feliz todo el tiempo. No estás solo. Todos tenemos nuestros días bajos y buenos”.

También expresó que "es fundamental cuidar su salud mental y obtener ayuda".

Luego agregó: "Hoy me tomaré un descanso para hacerlo. Está bien mostrar tu lado vulnerable también. Los amo chicos y volveremos pronto”.

+ Reacciones

Celebridades como Prince Royce, Paris Hilton, Mala Rodríguez, Daniela Legarda, Nicole Garcia, Hannah Stocking, Juanpa Zurita, entre otros, reaccionaron a la publicación de la venezolana y no dudaron en enviarles mensaje de amor y apoyo.

Prince Royce le compartió cuatro emojis de corazones y Mala Rodríguez uno, mientras Paris Hilton le escribió (en inglés): "Love you so much sis!" ("Te quiero mucho hermana").

Al mediodía del sábado la publicación en Instagram, donde la siguen 43.6 millones de usuarios, llevaba más de 2.1 millones de "me gusta" y sobre los 12,600 comentarios.

Eleonora Pons Maronese, su verdadero nombre, tiene 24 años y además de popular en las redes sociales es cantante, modelo, comediante, presentadora y youtuber venezolana-estadounidense.

De ella. Wikipedia registra que en 2016 fue considerada como "la venezolana más influyente del mundo" por la revista Time y fue galardonada en la categoría internacional de los Premios Streamy.

En 2017 figura en la lista Forbes 30 menores de 30 y al siguiente año fue nombrada oficialmente por la revista Forbes como la hispanohablante más influyente en redes sociales en todo el mundo, con tan solo 21 años.

Es sobrina de la exreina de belleza y finalista del Miss Venezuela 1988 Marilisa Maronese y a su vez familia y sobrina política del cantante puertorriqueño Chayanne por el matrimonio entre ambos.