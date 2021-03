España registra amplia lista de muertes de artistas por accidentes de tránsito

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde la muerte de Nino Bravo, en 1973, y hasta la ocurrida este miércoles con Álex Casademunt, España registra en sus carreteras tristes muertes de populares artistas, muchos de ellos conocidos en América, en plena juventud y apogeo de sus carreras.

Luis Manuel Ferri Llopis, el verdadero nombre de Nino Bravo, fue voz de clásicos temas de amor como “Un beso y una flor”, “Noelia” o “Te quiero, te quiero”, además de un creador de todo un estilo de música, que otros artistas, como Francisco, heredaron dignamente.

El 16 de abril de 1973, camino de Madrid desde su tierra natal (Valencia), en el kilómetro 95 a la altura de Villarrubio, de Valencia a Madrid, Nino Bravo encontró la muerte. Tenía 29 años.

El cantante, posiblemente por un descuido, perdió el control en una curva en su BMW dando varias vueltas de campana. Tres personas más iban con él en el vehículo, pero solo él falleció, en una ambulancia camino de Madrid.

+ Cecilia, la del "ramito de violeta"

Evangelina Sobredo, conocida en el mundo de la canción por Cecilia, falleció el 2 de agosto de 1976 (tenía 27 años), en un accidente de tráfico en un lugar conocido como la colina de Tres Montes, en Zamora, una provincia española situada en el noroeste de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Poco después de las dos de la madrugada, al terminar la que sería su última canción, Cecilia comentaba: “Este ha sido uno de los shows más bonitos de mi vida”. Había cantado “Dama, dama”, “Mi querida España” y “Un millón de muertos”, canción que le planteó problemas administrativos.

En República Dominicana y otros países de América fue conocida por el tema “Un ramito de violeta”, que aun suena de vez en cuando en emisoras de música romántica, según comprobó Listín Diario.

Cecilia no quiso pernoctar en la ciudad de Vigo y emprendió viaje, con sus acompañantes, poco después de las 3:00 de la madrugada.

El accidente se produjo cuando la cantante y tres músicos de su conjunto regresaban en un turismo, que chocó contra un carro agrícola, resultando heridos en el mismo accidente tres personas más.

Tanto el bus como el carro quedaron totalmente destrozados y las dos vacas que arrastraban este último murieron.

+ Juan Camacho

El cantante valenciano Juan Camacho falleció el 21 de octubre de 1982, a los 35 años, en Madrid después de haber permanecido en estado de coma desde el 10 de agosto, fecha en la que sufrió un gravísimo accidente de circulación cuando transitaba por Soria, una provincia del norte de España, situada en la parte este de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Camacho permaneció internado en un centro sanitario de Soria hasta hace unos días que fue trasladado a Madrid.

Juan Camacho perteneció en sus primeros tiempos al conjunto musical Los Relámpagos y comenzó a ser conocido en los medios musicales cuando ganó el festival de la canción de Benidorm con el tema titulado “A ti, mujer”.

En 1983 también murió Eduardo Benavente (Madrid, 30 de octubre de 1962 - Alfaro, 14 de mayo de 1983), un músico español, líder de Parálisis Permanente, banda de culto de la movida madrileña.

Su temprana muerte lo convirtió en un mito de la escena musical española de los años 1980.

Murió en un accidente vial en Alfaro (La Rioja) cuando los componentes de la agrupación viajaban de una actuación en León hacia Zaragoza para presentarse en la Plaza de Toros de la capital aragonesa. Tenía 20 años.

+ Triste adiós de Tino Casal

El triste fallecimiento del cantante y pintor Tino Casal se produjo tras un accidente de tráfico, el 22 de septiembre de 1991.

El cantante, que iba en el sillón del conductor de su Opel Corsa SR, falleció a los 51 años cuando volvía de una fiesta de la discoteca Ática de Madrid. Tras chocar contra una farola, fallecieron los tres ocupantes.

+ Pedro San Martin

Este compositor y bajista del grupo donostiarra La Buena Vida -icono de la música indie en España-, falleció el 15 de mayo de 2011 en un accidente automovilístico en Burgos cuando regresaba de ver unos conciertos de otros músicos como Nacho Vegas y Refree.

San Martín tenía 40 años y era miembro fundador del grupo, con el que grabó siete discos en las últimas dos décadas.

En cambio, el actor vizcaíno Álex Angulo falleció el 26 de julio de 2014 a los 61 años de edad. El informe policial certifica que su Audi A3 se salió de la vía en autopista en sentido Zaragoza.

El actor, conocido por su interpretación en ‘El laberinto del fauno’, ‘El día de la Bestia’ o ‘Carne trémula’ se dirigía a un rodaje.

+ Álex Casademunt

Este miércoles, a esta trágica lista se suma lamentablemente muerte del cantante, actor y presentador de televisión Álex Casademunt, quien falleció en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que se investigan.

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que cuando sufrió el accidente mortal el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT) iba en moto, las autoridades precisaron que el siniestro se produjo cuando Álex Casademunt conducía un turismo, en el que no llevaba pasaje.

Los compañeros de Álex Casademunt en la mítica primera edición del programa "Operación Triunfo" han expresado este miércoles su dolor y consternación por la muerte del cantante en las redes sociales, en las que su fallecimiento en accidente de tráfico a los 39 años ha sido el tema más comentado y lamentado de las últimas horas.

David Bisbal ha sido otro de los primeros en enterarse de la trágica muerte de su excompañero en OT y así lo relató (visto por Listín Diario): "Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Por la mañana, muchos otros compañeros de Álex Casademunt en aquella recordada primera edición de "Operación Triunfo" han ido reaccionando a la triste noticia, reportó la agencia EFE.

"Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Alex, todo mi cariño familia, amigos, mis compañeros", ha lanzado en las redes sociales Chenoa.

"Tocado y hundido" se ha mostrado David Bustamante, que cantó a dúo, junto a Álex Casademunt, el recordado tema "Dos hombres y un destino" y que, precisamente ahora, tiene previsto retomarlo en una nueva versión en solitario.

"No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP", ha escrito Bustamante en Instagram.

Nuria Fergó ha publicado una foto en blanco en negro junto a Álex Casademunt de los tiempos en los que concursaban en OT para decir: "Se nos ha roto nuestra familia, parecíamos invencibles... Alex te has ido demasiado pronto. Nada será igual sin ti. Todo mi amor para su familia, duele".

Durante toda la mañana se han ido sucediendo en las redes sociales las muestras de dolor de sus compañeros de profesión y admiradores de su música, así como las expresiones de cariño hacia él, su música y sus familiares.

También algunos seguidores han criticado que la noticia se filtrara en las redes sociales a los pocos minutos del accidente de tráfico, probablemente antes de que la familia hubiera sido informada de su deceso.