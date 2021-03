Fernando Villalona llega a evento musical como un "hombre nuevo"

Santo Domingo, RD

Fernando Villalona, quien fue sometido en diciembre pasado la operación de manga gástrica, se encuentra lleno de satisfacción porque ha encontrado ropa en su clóset que tenía el ticket de compra y ya puede empezar a ponerse tras rebajar 50 libras.

El artista indicó que después de la operación se siente “un hombre nuevo” y la ropa que antes no le entallaban ahora lo hacen “algo que lo llena de satisfacción, energía y entusiasmo”.

“He bajado 50 libras. Me siento liviano, aunque un poco débil porque he perdido mucha masa corporal; a veces siento algún mareíto, pero es cuestión de movilizar los músculos y seguir con la rutina de los ejercicios y la dieta”, dijo “El Mayimbe”.

El cantante prepara un atractivo repertorio de sus canciones románticas y merengues para la esperada cena íntima de Quepe Music & Events el sábado 3 de abril en Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana.

El evento que se organiza para una limitada cantidad de personas en el prestigioso complejo turístico de este del país, se realizará atendiendo a todos los protocolos de Salud Pública, Turismo y hoteles, como parte de “Semana Santa 2021” (desde el jueves 1 al domingo 4 de abril), cuatro días y tres noches todo incluido.

“Sera una actividad bien bonita, bien organizada, con todos los protocolos de salud para que la gente de Quepe Tours pase una noche romántica con los cuidados sanitarios de lugar y mis mejores canciones en bolero”, expresó El Mayimbe mediante un comunicado de prensa.

Villalona dijo sentirse feliz y contento de que vayamos superando esta situación de la pandemia y que la ciudadanía ya se esté vacunando, “gracias al esfuerzo de las autoridades dominicanas, a quienes debemos ayudar para combatir este enemigo invisible”.

Asimismo, expresó que los médicos que lo atendieron en la operación tienen un grupo que han formado para irse todos con sus familiares para ese fin de semana. “Lo que significa que si esos doctores van es porque el protocolo sanitario está garantizado”.

“En esta cena íntima del sábado 3 de abril próximo, voy a tener mi banqueta cerca para sentarme de vez en cuando, hablar con la gente y complacer a ese público que está ávido de volver a disfrutar de la música, pero con los debidos protocolos de salud, turismo y hoteles de la zona”, expresó el cantante de Loma de Cabrera.

“Delirante amor”, “Háblame mi vida”, “Los días de mi vida”, “La cartita”, “Payaso”, “Morir soñando”, “Quijote”, “Que te pasa”, “Vida consentida” y “Respeta mi dolor”, son sólo algunos de los título del repertorio que El Mayimbe ha preparado para esa noche.

Sobre la vacuna

Fernando Villalona también tocó el tema de la vacuna contra el Covid-19 e instó a sus seguidores a inocularse para poder superar esta pandemia y poder volver a la normalidad.

“Tenemos la responsabilidad de ponernos la vacuna, hay un temor a la vacuna porque somos una país del tercer mundo y no tenemos la educación que tienen los países desarrollados, pero tenemos que ayudar a las autoridades a cuidarnos para nosotros poder ayudar al Estado, y más a este gobierno que es nuevo y que ha llegado en el momento más difícil para un gobernante”, expresó El Mayimbe.

El artista subrayó que en su caso, ha tenido que mantener la estructura de la oficina, el personal, los músicos, etc, y han sido varios millones de pesos los que ha desembolsado su empresa en este año de la pandemia del Covid-19, y sin producir.

Aunque a nivel de grabaciones Fernando no ha parado, pues en el estudio que tiene en su casa, se ha mantenido trabajando y produciendo. Reveló que esta misma semana le puso su voz a un dúo que grabó con Alex Bueno.

Facilidades para el evento

De su lado Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, expresó que con esta cena íntima están apoyando la reactivación del turismo en el país, acogiéndose a los protocolos establecidos por las autoridades.

Los precios para el fin de semana largo, incluida la cena exclusiva y todas las bebidas y comidas de los cuatro días en el prestigioso Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana van desde US$698.00 por persona en habitación doble. Como regalo para la familia dos niños hasta 12 años por US$1.00 (un dólar) y de 12 a 17 años sólo US$199.00.

Además, la noche de la cena íntima las mesas Special Guest US$185.00 por persona, con una Moët & Chandon por pareja. Las mesas VIP tienen precio de US$100.00 por persona en la actividad.

Más información en las redes sociales de Quepe Tours. En Instagram: @quepetours. En Facebook: Quepe Tours. En Twitter: @quepetours y en Whatsapp: 809-610-7091. Reservaciones en 809.535 9051.