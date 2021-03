Exponente urbana Keysha Stone graba video en carro utilizado por Vin Diesel en "Rápido y furioso"

Santo Domingo, RD

La exponente urbana Karlenys Yamilet, mejor conocida como Keysha Stone, realizó un video en uno de los carros utilizado por el reconocido actor Vin Diesel en una de las famosas películas de “Rápido y Furioso”.

Keysha Stone interpretó un verso del tema llamado “Vikingo” de exponente urbano Robert Castillo Nin “El Fecho”.

Tras su desenvolvimiento logró impactar en las redes sociales convirtiéndose en unos de los videos más compartido por sus seguidores.

Sobre Keysha:

En una nota de prensa la cantante cuenta que descubrió su talento y su amor por la música a los seis años junto a su madre.

“Desde pequeña siempre he sabido lo que he querido. Ha habido momentos difíciles, pero nunca le he dado cabida a la palabra rendirse, porque algo si tengo claro y es que algún día lograré ese sueño tan anhelado de convertirme en una artista exitosa siendo Dios mi guía” expresó la cantante.

Actualmente es estudiante de Comunicación Social en La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), anteriormente ha estado en diversas agrupaciones de música como, El Dominico Americano, Coro UASD y La Catedral Primada de América

A sus 23 años de edad y en medio de la pandemia Keysha ha demostrado que no hay nada imposible para lograr sus metas.