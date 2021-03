Exponente urbana Valentina llega con nueva música

Santo Domingo, RD

Con una voz dulce, una imagen que emana sensualidad pero que a la vez inspira ternura, sobre todo, un sonido elegante, Valentina es hoy en día una de las mujeres que lleva la música urbana a otro nivel, siendo seleccionada el pasado año como "Artista radar" de la región por Spotify.

En tiempos donde producir un disco no solo un reto, sino más bien una hazaña, esta joven artista de apenas 21 años se embarca en una producción totalmente nueva, donde explora distintas mezclas y ritmos para apoderarse de un sonido que se destaca por su tratamiento cuidado y calidad, con letras potables y una imagen exportable de la mano de Reversed Tornado.

“Me encuentro ahora mismo grabando, y ya para finales de marzo estoy estrenado el primer sencillo de esta apuesta que espero les guste a todos. La emoción no me cabe en el pecho, pues le he puesto todo de mí para que sea una sorpresa desde el ritmo hasta la imagen”, amplió Valentina en una nota de prensa.

Este 2020 fue muy retador para la artista que apenas hace un año iniciaba la promoción de “Money", un trap que dejó ver el gran su talento, que se vio interrumpida por el cambio mundial provocado por la pandemia, lo que le hizo replantear muchos aspectos de su música y de su agenda, por lo que trabajó arduamente para completar un este nuevo material que es para ella como un nuevo comienzo.

Será a finales de marzo cuando conoceremos lo nuevo de Valentina bajo la producción de Elliot JustoV, con la colaboración de una popular artista urbana argentina, el que dará mucho de qué hablar, ya que vendrá acompañada de un total cambio de imagen.