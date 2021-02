Luis Beiro

La policía no está para matar. Pero ocultar sus golpizas, sí. Se equivocan los que apuestan a la violencia policial. La autoridad no debe titubear, pero tampoco buscar ensañamiento ante una culpa. Ese es el tema de este filme . Su trama no es tan común. Aquí se resume el silencio cómplice ante un crimen.

El maltrato a un detenido por posesión de droga no es nuevo en el cine.

“In My Skin”, la ópera prima de Alessio Cremonini relata la tragedia de Stefano Cicci como una guitarra con sus cuerdas desechas por sí mismas.

La lucha familiar por denunciar la suerte del joven Cicci se reduce a los minutos finales. Todo el filme está amparado en una fotografía conmovedora que reproduce el sufrimiento humano y sus inevitables consecuencias.

El actor Alessandro Borghi, mucho mejor dirigido que en la teleserie “Suburra”, sabe comportarse frente a la cámara. El maquillaje descarnado, la sordidez de los escenarios y la ignorancia de quienes deben ayudarlo, son puntos a favor de un guion naturalista, lejano al embate comercial.

Cremonini reproduce un auténtico calvario. El filme va de una estación de policía a otra, y del juzgado al hospital igual que las distintas paradas de Jesucristo por la Vía Dolorosa, en su camino a la cruz.

El cine italiano se ha destacado también por filmes inspirados en hechos reales. Muy inteligente Cremonini en dejar a un lado la culpabilidad o no del prisionero por determinado delito para centrarse en el sufrimiento de un hombre frente a quienes jugan con verdades y mentiras. Está en Netflix.

Ficha técnica

Título en español: “En mi propia piel”. País: Italia. Año: 2018. Duración: 100 minutos. Director: Alessio Cremonini. Guion: Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan. Premios: 10 nominaciones y 4 premios en el certamen David Donatello, incluyendo al Mejor Actor. Reparto: Alessandro Borghi, Massimiliano Tortora, Milvia Marigliano, Jasmine Trinca y Elisa Casavecchia Sinopsis: Es la historia de Stefano Cucchi de 29 años, detenido en Roma en octubre de 2009 por poseer pequeñas cantidades de drogas. Después de su arresto, Cucchi fue brutalmente agredido por los “carabinieri” azurros.