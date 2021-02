Montecristi, más allá de la frontera

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! Volviendo con el tema de Montecristy y los lugares a visitar para disfrutar de un turismo interno, puedes hacer la ruta del chivo, observar la cosecha de arroz y de guineo, visitar los museos Máximo Gómez, José Mártir, la casa familiar de Manolo Tavárez Justo, la Iglesia de San Fernando y no se nos puede quedar el famoso Morro. La verdad que hay varias opciones para hacer turismo, tanto para los turistas extranjeros y locales, lo que falta es la voluntad del gobierno para desarrollarlo como otro polo turístico importante del país y así ayudar a esa zona devastada por la pobreza.

Detalles

Al ir de camino hacia esta zona se puede degustar en Buen Hombre un buen pescado, langostas, mariscos y una cerveza bien fría, la carretera está en buenísimas condiciones. Antes de entrar ahí, donde hay un chequeo de guardia, está un señor que vende unos dulces bien exquisitos. Ya en Montecristi, se puede pasar un buen rato en el Club Náutico viendo la cantidad de lanchas modernas de ricos de Santiago, de la capital y de otros países cercanos y comer en su restaurante, visitar el Parque Duarte y ver la belleza de la torre del famoso reloj. En la provincia hay mucha historia de grandes hombres de nuestro país y de grandes combatientes de la revolución de Abril, así como de glorias del deporte como Juan Marichal y Osvaldo Virgil, en fin, todavía hay muchas cosas que comentar.

Las rivales

Cuando Vikiana y Olga Lara mantenían la rivalidad, estaban súper pegadas, se mantenían en el gusto de la gente. Cuando se acabó la enemistad terminó la fama. La cibaeña se quedó cantando y la azuana se dedicó a estudiar psicología. Ahora el show es con la Materialista y la Insuperable. Ya son amiguitas y hasta unieron su arte para juntas grabar una canción titulada “Voy a beber”. Espero que perdure la fama, porque si no hay mucho talento, para mantenerse, sin chismes es un lío.

Me vacunaré

Ya llegaron las vacunas al país. Me la pondré sin temor. Se la han puesto grandes figuras, incluyendo el Papa Francisco, con 84 años de edad, y hasta se inyectó la segunda dosis, todo salió bien. De aquí, del país, al político Amable Aristy Castro, con 80 años, también se la puso... Me la pondré cuando me toque.