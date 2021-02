Premio Lo Nuestro: Dominicanos no pasan desapercibidos

Santo Domingo, RD

Los dominicanos no pasaron desapercibidos por Premio Lo Nuestro. Y mucho menos Natti Natasha, quien exhibió su “barriguita de seis meses” de embarazo. Ni El Alfa que participó en dos segmentos. Tampoco se olvidaron del inmortal Johnny Pacheco.

La exponente urbana Natti Natasha lució su estado durante la gala. “Una bendición que me envió Dios, una prueba más de que las mujeres somos una guerreras, tantas veces que muchos doctores me dijeron: -no vas a poder ser madre, y hoy en frente de todos ustedes esta barriguita de seis meses, compartiéndola con el mundo completo, así que muy feliz y a trabajar el triple”, expresó la artista al recibir una estatuilla de Premio Lo Nuestro.

Mientras cantaba el tema “Antes que salga el sol”, junto a su colega y compatriota Prince Royce, la dominicana acariciaba su vientre cubierto por un vestido blanco.

A casi un mes de su última publicación en las redes sociales el artista urbano dominicano El Alfa apareció y lo hizo por todo lo alto: con doble presentación en Premio Lo Nuestro 2021.

El llamado “jefe” subió al escenario inicio de la ceremonia para interpretar el tema “Gota a gota” junto a los boricuas Zion y Lennox.

Luego apareció para interpretar el exitoso tema “Bebé” junto a Camilo y el cual acumula más de 146 millones de reproducciones en YouTube.

Se esperaba que el intérprete de “Singapur” y “Coronao now” apareciera en los premios con el Bugatti, que supuestamente compró, pero no fue así.

En otro momento, Lo Nuestro rindió tributo a la carrera del músico y compositor dominicano que falleció esta semana, el rey de la salsa Johnny Pacheco, creador de la legendaria orquesta Fania All Stars, donde hicieron su carrera estrellas como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón y Rubén Blades, entre otros.

Gilberto Santarosa y José Alberto “El Canario” cantaron los éxitos de Pacheco “Quítate tú”, “Mi gente”, “Los compadres” y “Guaguanco pa’l que sabe”, acompañados de Sergio George al piano y Nestor Torres en la flauta.

En los premios, Romeo Santos ganó como el “Artista del año, tropical”, mientras que el remix del tema “La mejor versión de mí”, en voz de Natti Natasha y el bachatero fue ganadora de la “Canción del Año – Tropical”, Èl asistió y ella recibió la estatuilla en nombre de los dos.

Romeo volvió a ser mencionado, para su tercera estatuila, en la “Colaboración del Año - Tropical” por el tema “Nuestro amor” junto al también dominicano Alex Bueno.