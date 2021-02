Héctor Martínez Cabruja: entregado a la música por amor

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

Héctor Martínez Cabruja, oriundo de la provincia San Pedro de Macorís, sintió desde su niñez pasión por la música área en la que tiene más de 50 años. Es compositor y músico sinfónico de temas musicales como “Lo mejor es el amor”, interpretado por Danny Rivera y Nathalie Peña Comas.

Los intérpretes de música lírica le acompañan cada año en un repertorio de conciertos sin costo alguno “solo por amor al arte” para ayudar a varias fundaciones del país.

“He decidido hacer esto, porque en verdad me apasiona”, expresó Martínez al referirse de porque le gusta componer canciones y dirigir orquestas sinfónicas.

Estudió Ingeniería Eléctrica carrera que se ha convertido en su principal fuente de sustento, pero manifiesta que su mayor hobbie es la música.

Apoyo a su talento

Ha compuesto obras musicales de canciones líricas, así como merengue y bachatas en un álbum titulado “Ha llegado la navidad” canciones interpretadas por Danny Rivera y Nathalie Peña Comas, al igual que el coro juvenil Cascada.

Aseguró que ha recibido apoyo de algunas instituciones para arrojar estos discos como por ejemplo el Banco de Reservas y el Banco Popular, pero dice actualmente tiene 27 composiciones por lanzar para el deleite del público que es amante de la buena música.

“Los discos que he compuesto han sido regalados en las instituciones que me han apoyado, ya que esto lo hago por amor al arte, yo no recibo dinero de esto”, afirmó.

Señaló que muchas de estas ayudas que obtiene de sus discos van a favor de fundaciones para niños de escasos recursos y a otros organismos que lo necesitan.

“Hemos hecho muchos musicales y libros de música a favor del Oncológico Nacional”, expresó.

Sin embargo, afirma que aún tiene mucho que aportar al país con su música, por tanto quiere lanzar un nuevo disco que contará con 12 canciones inéditas y para eso necesita el apoyo de un organismo público o privado o de alguna persona que quiera aportar.

“No tengo el dinero suficiente todavía para lanzar este disco, yo quiero dejar esto como un legado, pero para esto necesito que me patrocinen el próximo CD”, manifestó con ilusión en sus ojos.

Este disco tendrá como intérpretes principales las voces de Natalie Peña Comas, Danny Rivera y Maridalia Hernández, además del coro de la academia del Centro de Educación Musical Moderno.

Sus inicios en la música

Se introdujo en el mundo de la música desde los catorce años de edad por decisión propia, con la maestra Aura del Rosario, pero no fue sino hasta los 18 años cuando compuso su primera canción estrenada en un concierto en el Conversatorio Nacional e interpretada por la cantante, Maridalia Hernández.

Irrumpió en un coro que se fundó en el colegio La Salle, en el cual el pianista fue Michael Camilo, y la primera guitarra el cantante Juan Luis Guerra.

Es autor de 37 discos y director de varias orquestas sinfónicas en el Conservatorio Nacional en años anteriores.

Compositor de temas musicales como “Los reflejos del alma” interpretado por el fenecido tenor y director, Francisco Casanova. Dicho disco tiene música de la autoría de Martínez Cabruja y letras de Lidia León Cabral.

Martínez contó al equipo del Listín Diario que un día tuvo la oportunidad de conocer al maestro Carlos Piantini a quien le gustó su música, por lo que grabó varias obras musicales suyas, entre la que está “Fantasías merengue”.

Piantini lo recomendó para el Florida Internacional University donde estrenó “preludio y fuga para orquesta de cuerdas” en la ciudad de Miami.

En los años 1982-1983 fue director de la Orquesta Filarmónica Juvenil y el coro de música del Teatro Nacional.

Desde pequeño dice que sintió esa pasión por la música y afirma es algo que viene en sus venas, ya que, su padre Ricardo Martínez, fue pianista.

“Yo estudié esto porque me interesa la dirección de coros y la música en general, además mi padre también fue músico”, indicó.

Martínez Cabruja, quien hoy en día tiene más de 50 años en el área de la música, es el creador del libro titulado “Misa criolla dominicana”, para los cánticos en una misa, debido a que no contiene textos; sino notas musicales.

“Participé durante varios años como director musical en los musicales que se desarrollan cada año en la Catedral Primada de América”, recordó.

Explicó además que tuvo la suerte de grabar temas y compartir con varios músicos y directores de orquesta como por citar a uno, Manuel Tejada.

“Para mi grabar con estos artistas representó un honor, ya que, ellos me brindaron su apoyo sin conocerme del todo, pero valoraron su capacidad”, resaltó.

Zoom. Acerca de los conciertos que se están realizando vía streaming, explicó que han acogido mucho público, por lo que propuso su idea a los organizadores de eventos musicales en el país.

“Además de presenciales los conciertos deben ser además en streaming porque en estos tiempos se ha puesto de moda lo virtual y me he dado cuenta que personas extranjeras quieren disfrutar de un concierto y no pueden venir, pero si se implementa este nuevo sistema lo pueden apreciar vía streaming”, opinó.