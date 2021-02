Mark Wahlberg: De albañil y “carpetoso” a celebridad

Pachico Tejada / Manuel Carretero / EFE

Santo Domingo, RD

El actor de estadounidense Mark Wahlberg se encuentra en República Dominicana rodando la película “Arthur the King”.

El intérprete de filmes como la saga “Transformers”, “The Fighter”, “Lone Suvivor”, publicó un divertiro video en su cuenta de Instagram el que se ve tomando cerveza Presidente y bromeando junto a un grupo de dominicanos.

La cinta de animación se rueda bajo la dirección del galés Simon Cellan Jones, y coprotagonizada por Simu Liu, (actor canadiense que dará vida a Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel) y quienes también se encuentran en suelo dominicano, donde se recreará la selva amazónica.

“Arthur the King” está basada en hechos reales ocurridos al equipo sueco que partipaba en el Mundial de Aventura Huairasinchi (Mundial Huirasinchi Explorer) en Ecuador en 2014.

En esa competencia, Mikael Lindnord, líder del equipo, se encontró con un perro que lo acompañó todo el difícil trayecto. Lindnord decidió adoptarlo, le puso Arthur de nombre y lo llevó con él a Suecia, donde vivió con su familia hasta su muerte en diciembre de 2020.

Orígenes humildes

Mark Wahlberg se crió en Boston como el menor de nueve hermanos, pasó por la cárcel y después probó suerte como modelo, cantante y, finalmente, actor, una faceta en la que acabó por triunfar.

Candidato al Oscar por su papel en “Infiltrados”, Mark Wahlberg se le ha visto en variados roles, entre ellos interpretar a un soldado de élite en “Shooter: El tirador”, una especie de “Rambo inteligente” que acaba a tiros con una conspiración gubernamental.

Mark Wahlberg (Dorchester, Massachussets, 1971) es una estrella Hollywood de las que se empeñaron desde jóvenes en llegar a la fama.

Las penurias de una familia humilde hicieron que a los 14 años dejase los estudios para trabajar como albañil, aunque lo único que consiguió fue entrar en un submundo de drogas y pequeña delincuencia que incluso le hizo pasar por la cárcel durante dos meses, acusado de un atraco callejero.

A sus 15 años, en junio de 1986, Wahlberg y tres amigos persiguieron a tres niños afroamericanos mientras gritaban palabras racistas y les lanzaban piedras.

Al día siguiente, él y otros persiguieron un grupo de escolares que estaban realizando una excursión en la playa, a quienes vociferaron insultos raciales, les tiraron piedras y llamaron a otros “niños blancos” para que se les unieran en el acoso.

Después vinieron más incidentes raciales hasta que cayó preso y condenado a dos años de cárcel, aunque solo cumplió 45 días de su sentencia.

En 2014 y 2016 solicitó indultos por sus condenas, aunque luego las desestimó.

En la música

En esos tiempos turbulentos, su hermano Donnie triunfaba como miembro del grupo juvenil New Kids on the Block, y él mismo probó suerte en la banda, aunque no cuajó entre tan pulcros muchachos.

Wahlberg acabó fundando su propio grupo, Marky Mark and the Funky Bunch, y consiguiendo su propio éxito. La popularidad le llevó a posar como modelo de una famosa marca de ropa interior masculina, pero la fama le dejó pronto por su tendencia a los escándalos de todo tipo.

Sobre la música ha dicho que no le gustaría “para nada” volver a la música, “pero sí echo de menos a veces la falta de responsabilidad que tenía entonces, ahora necesito más disciplina para trabajar en cine. En la música era todo mucho más relajado, más fácil”.

El cine, su mundo

Hace tiempo que sentó la cabeza en el cine, donde ha trabajado con directores como Paul Thomas Anderson (“Boogie Nights”, 1997), Tim Burton (“El planeta de los simios”, 1999), Jonatham Demme (“La verdad sobre Charlie”, 2002) y Martin Scorsese (“Infiltrados”, 2006), un trabajo, este último, que le valió la nominación al Oscar como mejor actor secundario.

En lo personal, su vida también dio un gran giro tras casarse con la modelo Rhea Durham, el 1 de agosto de 2009, en Beverly Hills, cerca de donde ellos viven.

El matrimonio tiene cuatro hijos, dos niñas: Ella Rae (nacida en 2003) y Grace Margaret (en 2010) y dos niños: Michael (2006) y Brendan Joseph (2008).

Mark Wahlberg tiene desde 2001 una fundación que lleva su nombre para ayudar a jóvenes desfavorecidos. “Se trata de dar oportunidades a los niños de la calle”.