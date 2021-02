Muere Mary Wilson, integrante original de The Supremes

AP

Las Vegas, EE.UU.

Mary Wilson, la más antigua integrante del grupo The Supremes, murió en Las Vegas, a los 76 años.

El agente Jay Schwartz dijo que Wilson murió el 8 de febrero de 2021 en su hogar en Las Vegas y que en principio se desconocía la causa.

Wilson, Diana Ross y Florence Ballard fueron las integrantes del exitoso grupo original. Cindy Birdsong reemplazó a Ballard en 1967 y Wilson permaneció con la banda hasta que la empresa discográfica Motown la disolvió oficialmente en 1977.

La primera canción del grupo que alcanzó el primer puesto con un millón de discos vendidos apareció el 17 de junio de 1964.

“Recuerdo que en lugar de regresar a casa en el autobús, volamos”, Wilson dijo a The Associated Press en 2014. “Fue nuestro primer vuelo. Teníamos un gran hit”.

Sería el primero de cinco números uno consecutivos, seguido por “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again” en rápida sucesión. Otros hits del grupo fueron “You Can’t Hurry Love”, “Up the Ladder to the Roof” y “Love Child.”

“Sentí gran estupor y tristeza al enterarme del deceso de una gran integrante de la familia Motown, Mary Wilson de The Supremes” dijo el fundador de Motown, Berry Gordy, en un comunicado el lunes por la noche, informó la revista Variety. ”Siempre se decía que The Supremes eran las novias de Motown”.