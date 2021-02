No me opongo a lo moderno, pero...

BELGICA SUAREZ

¡Hola, buenos días! Estoy de acuerdo con el ministro de educación, Roberto Furcal, con relación al himno nacional, de que los estudiantes de sexto curso de secundaria, para pasar el examen y graduarse de bachiller, tienen que sabérselo. Al principio no estaba de acuerdo, pero cambié de opinión cuando escuchaba un programa de radio muy popular, cantaron varias cosas que le dicen dembow, cómo lo desfrutaban y con qué fuerza y alegría las interpretaban, todas se las sabían y de qué manera, increíble. Entonces me dije, nuestro himno es más bonito y exaltamos la patria, entonces que se lo aprendan, igual que esas canciones de ahora, total nunca entendí lo que decían esos jóvenes que acompañan a ese famoso conductor. Y no es que me opongo a los tiempos, no estoy quedada, pero con honestidad, se deben producir mejores letras por favor.

Las Águilas

Soy liceísta, no fanática, ni me gusta la pelota... Mi madre nos dijo cuando éramos pequeños - son del Licey, y ya. Mis hermanos cuando crecieron eran más aguiluchos que todo el mundo. Sin embargo me alegra que hayan ganado Las Águilas el campeonato nacional y la Serie del Caribe. Estimo mucho a mi querido amigo Félix Fermín, a quien me une una gran amistad. Por eso quería que ganara, por el gran esfuerzo que viene desarrollando en estos torneos para enaltecer nuestro país y nuestro deporte.

La moda

La moda juega un papel importante en la vida social, política y económica. El influyente canal de televisión CNN hizo un programa especial con la destaca cronista social Mari Rodríguez Ichaso, resaltando las vestimentas de los que asistieron en la juramentación del presidente entrante, Joe Biden y esposa, así como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y esposo, los ex presidentes presentes y sus respectivas esposas. Lindo trabajo, destacando desde los trajes, guantes, abrigos y cada una de las piezas que llevaban puestas ese día, algunas realizadas por latinos, incluyendo la de Kamala, diseñada por un dominicano, José Dolores de Jesús Martínez, precioso atuendo en azul, con el mismo color de los accesorios, detalle que le asienta bien a las que tenemos ese color de piel. También destacó, la Magda Florencio americana, el juego que lució Michel Obama y Jill Biden, así como la pareja Clinton. Por eso es que la crónica social sigue siendo importante.