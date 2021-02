Mujer causa ruido de infidelidad entre Alex Rodríguez y Jennifer López, pero ellos se muestran en amor

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Madison LeCroy, concursante de un popular reality show estadounidense, es la despampanante rubia que causa ruido en la relación amorosa entre Alex Rodríguez y Jennifer López, pero ellos lo despejan en las últimas horas con videos juntos en son de amor.

La farándula comenzó a especular sobre una posible infidelidad del beisbolista con LeCroy, luego de que en un curioso avance de la nueva temporada del reality show de la televisión americana "Southern Charm".

En el programa de telerrealidad en el que participa Madison se mostró a uno de sus compañeros, Craig Cronover, acusándola de engañar a su entonces novio con un "exjugador de la MLB" (las imágenes fueron grabadas a finales del año pasado), reseñò el portal Woman.es.

Cronover sostiene en el programa televisivo que Madison había tomado un vuelo para ir a Miami para dormir con el jugador en cuestión, aunque no se mencionó nombre.

Incluso el presentador del espacio llegó a dar datos sobre ese hombre que estaba "casado" y era "muy famoso" (por su parte, Madison negó la información y pidió que la sometieran a un detector de mentiras para comprobarlo).

En los mentideros de la farándula se comenzó a relacionar el caso con Alex Rodríguez.

Sobre el pelotero de origen dominicano también pesa la acusación pública de su colega José Canseco de haberle sido infiel a JLo. con la que fuera su esposa, Jessica.

El jugador ha mantenido el silencio. "La respuesta ha sido con unas imágenes que dicen más que mil palabras. Alex ha compartido dos momentos llenos de ternura en su perfil de Instagram, más concreto en sus historias. Uno de ellos es de los mellizos de su chica, Max y Emme, cantando en una obra de la escuela. Pero la imagen más entrañable es la de Jennifer tumbada en la cama del avión con sus dos ‘coconuts' como ella les llama cariñosamente", publica el porta de People en Español.

Luego People señala: "Esa es la mayor prueba de amor y tranquilidad que Alex ha querido mostrar a sus miles de seguidores. Las fotos y videos lo dicen todo sin necesidad de entrar en el juego de las acusaciones. Así que por el momento seguimos expectantes sobre la posible fecha de la que será, sin lugar a dudas, la boda del año".

+ Declaraciones de la mujer

Con relación a Madison LeCroy, ella dijo a "Page Six" que "he hablado con él esporádicamente, pero no de forma constante" ni de manera presencial.

"Hemos hablado por teléfono, esa es la verdad (...). Pero nunca ha habido nada físico, nunca hemos tenido nada de nada. Solo (es) un conocido", ha indicado la joven. "Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo", expresó LeCroy.

Sin embargo, no aclarò la razón por la que se habían producido las llamadas y describiendo todo como "inocente".