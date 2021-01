Luis Beiro

Amy Adams suele pasar inad­vertida, pero su histrionismo es convincente. Se ha visto compartir reparto con Meryl Streep, Philip Seymour Hoff­man, Joaquín Phoemix, Christoph Waltz y Christian Bale, entre muchos otros. No tambalea, ni en comedias, ni en melodra­mas comerciales. Por el contrario, sabe ser disciplinada y profesional aunque a veces ciertos productores se aprovechen de su rostro para hacer taquilla.

Una de sus actuaciones memorables fue en “La llegada” (2016), una cinta que ya es un clásico moderno de la Ciencia Ficción.

Ahora, a sus 46 años (1974), aparece en “Hillbilly Elegy” (2020), un drama de carisma.

Un experto director como Ron Howard, la eligió, tal vez, para el personaje más difí­cil de su carrera.

Esta vez encarna a una madre en pleno proceso de autodestrucción.

Howard le sacó partido a su talento y la mostró junto a una Glenn Close que no necesita adjetivos. La enroló en el cen­tro de una historia donde su personaje asume un constante cambio de colores. Adams lo hace con naturalidad, parece escapada de un alma verdadera y no de un personaje de ficción.

La escenografía impacta por su sen­cillez. Howard no requirió abultados presupuestos para una escenografía de adornos en el día a día de una perdedo­ra. Donde sí lo hizo fue en la fotografía persecutoria (no ampulosa) que lo mis­mo emplea la cámara fija o la manual para no mirar nada de soslayo. También reunió alrededor de Adams un grupo de actores obedientes y esmerados sin im­portar su experiencia o juventud.

Howard vuelve a demostrar que sa­be hacer un cine de impacto. Arma esce­narios bajo la perspectiva del diarismo y rastrea la capacidad evolutiva del guion que, además de navegar por buenas aguas, le abrió una puerta para el éxito. Está en Netflix. Adams ya posee sonados galardones por “Big eyes” y “La gran es­tafa americana” , además de salir airosa en cintas como “Duda” y “The Master”, esta última, de manos de Paul Thomas Anderson.

Ficha técnica. País: Estados Uni­dos. Año: 2020. Duración: 157 minutos. Director: Ron Howard Guion: J.D. Vance (basada en la novela de Vanessa Taylor). Reparto: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso Sinopsis: Una madre violenta y consumida por las dro­gas no encuentra forma de adaptarse a una vida normal. Su hijo es su último re­curso para ser sobreprotegida. |