Y todo ocurrió en un gran yate

Belgica Suarez

¡Hola, buenos días! Mucho se ha comentado de la boda del hijo de Raquel Peña, vicepresidenta del país, Marco José Antuña Peña, con la hija del muy conocido VIP, Ricky Brugal, Anaida Brugal Portela. Fue un gran acontecimiento, muy romántico, el padre de la contrayente, de una gran familia de Puerto Plata, tiró la puerta por la ventana, contrató un yate de 250 pies, llegado desde Miami con su tripulación y todo. La ceremonia comenzó a las nueve y treinta de la mañana del sábado 16 de este mes, el cura era amigo de la familia, la embarcación estuvo fondeada en el puerto De Sans Soucí, donde los invitados disfrutaron de una increíble mañana.

Detalles

Degustaron exquisitas bebidas, exclusivas champañas y otras igual de distinguidas, un gran manjar de comidas adaptadas a la hora de la ceremonia. Luis Abinader y esposa no estuvieron presentes, era prácticamente un enlace familiar, aunque están muy relacionados los padres de los novios con el mandatario, me imagino que por la pandemia no asistieron. No eran tantos los invitados, solo lo que indicaba el protocolo, se usaron todas las prevenciones de lugar para la protección del Covid. La música, decoración y todo lo que se estila en esta era moderna se cumplió en este evento, luego los novios marcharon en un jet privado a Denver, Colorado. Los desposados son hijos de, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y Marco José Antuña (fallecido), la novia de Ricky Brugal y Carolina Portela de Brugal.

Magnífico libro

El Banco Popular, respaldando las buenas iniciativas, en diciembre siempre recibimos grandes obras, libros hermosos que nos enseñan parte nuestra historia y cultura, son tan útiles para colocarlos en las mesas de nuestras salas, entretienen con sus paisajes e impresionantes fotografías y educan. Nos llegó para esta Navidad, de parte del distinguido amigo José Mármol, ejecutivo del banco, el interesante ejemplar de parte del Banco Popular, “Un Pueblo Unido por La Fe”, de la autoría de los destacados doctores en arquitectura, Esteban Prieto Vicioso y Virginia Flores Sasso, y acompañado de fotografías del artista Víctor Siladi. Es genial.