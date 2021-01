Wendy Regalado: Intepretará a Dulce, en “La suerte de LoLi”, de Telemundo

Rose Mary Santana

Especial para L2

Miami, Florida

La reconocida actriz Wendy Regalado, per­sonifica en una producción es­telar que se estrena próxi­mamente para la cadena hispana Telemundo, a Dul­ce, en “La Suerte de Loli.”

En esta esperada produc­ción donde en su personaje no es, “ni tan Dulce, ni tan agria”, Regalado, fortalece más aún su exitosa carre­ra cinematográfica y televi­siva, tras el éxito en “Gra­chie”, una producción para Nickelodeon.

Regalado regresa a las grandes y codiciadas pro­ducciones, ahora con su personaje de Dulce en esta novela de la cadena hispa­na Telemundo, líder en es­te mercado en el género, en un momento histórico.

Se trata de una teleno­vela de comedia dramáti­ca, adaptación de la mini­serie argentina homónima, creada por Lorena Miraglia y María José Riera.

“Ha sido fantástico traba­jar de la mano de profesio­nales tan diversos y capa­citados, con un personaje como el de Dulce. Me hon­ra y satisface el que me ha­ya escogido para represen­tar el personaje, del que no quiero abundar mucho, si­no invitarles para que lo vean en acción en el estreno que será el 26 de enero por Telemundo”, expresa rego­cijada la afamada actriz in­ternacional nacida en Repú­blica Dominicana.

“Agradecida inmensa­mente de Dios y de mis fan­tásticos seguidores que, desde inicios de mi carre­ra, siguen día tras día el de­sarrollo de los esfuerzos que he concentrado, no so­ lo en el campo educativo y una labor de excelencia, si­no además en continuar apoyando la industria ci­nematográfica, televisiva y de producción en Estados Unidos, lo que además se traduce también en benefi­cios para nuestros países en América Latina”, subraya la actriz.

“Me he gozado esta nue­va producción de La Suerte de Loli, que se rueda por va­rios puntos de Miami, entre otros. Es gratificante el en­cuentro con prestigiosos co­legas de la industria en es­te período. Trabajar para una producción de la Cade­na hispana internacional de Telemundo, que distribuye contenido para más de 100 países en más de 35 idio­mas, siempre es una satis­facción y privilegio”, enfati­za Regalado.

Esta telenovela podría lanzarse en Netflix, tal y como ha sucedido en otras producciones de la cade­na. Regalado es parte de un elenco de otros reconoci­dos actores y actrices como Silvia Navarro, quien es la protagonista y Osvaldo Be­ navides, entre otros. En es­te personaje de “Dulce” en “La Suerte de LoLi” que será transmitido próximamen­te por Telemundo, Regala­do encarna a “una mujer de armas tomar, un poco exa­gerada en su forma de ser y cómo luce, la esposa de Cé­sar, a quien hará pasar mo­mentos de tensión dentro de su relación por diferen­tes motivos y sobre todo al darse cuenta, de que él está enamorado de otra.”

“Dulce, es de carácter fuerte, ambiguo, manipula­dor y ocurrente que, de re­pente se hace ver inocente y saca, esa dulzura para con­seguir su objetivo, ya que sigue enamorada de César, haciéndole la vida impo­sible a su rival Rox. No se pueden perder esta magní­fica producción hispana in­ternacional de Telemundo, sostiene la afamada actriz dominico-americana.

Sobre la intérprete

Wendy Regalado inició su exitosa carrera en lleno en 2006 y desde entonces has­ta la fecha, “no ha parado”, representando un talento multifacético con fundación sólida en el teatro, desen­volvimiento en la televisión tanto nacional como inter­nacional, y protagonismo en el mundo del cine.

Llamada cariñosamen­te por algunos, como, “La Barbie Dominicana” por su fresca personalidad, natu­ralidad y belleza, adicional­mente de representar en al­to a su país en el extranjero tanto en su carrera laboral como en sus inclinaciones filántropas (ayudando acti­vamente a varias causas de obra social.

Es conocida mundial­mente por el personaje de Lucía en la telenovela juve­nil de TV “Grachi”, del canal internacional Nickelodeon, donde participó en las tres temporadas exitosas. Esta serie se reestrenó este pasa­do año en Nickelodeon lati­no para varios países en AL.

Además de Telemun­do, Wendy ha estado ac­tivamente participando en otras famosas series de otras cadenas hispanas te­levisivas, como “La Fuerza de Creer 2”, entre otras pro­ducciones.

Actualmente, presenta su propio programa online, haciendo uso de los moder­nos recursos tecnológicos, donde aborda sobre belle­za, bienestar y nutrición, ti­tulado, “Wellness By Wen”, donde entrelaza mensajes de autocuidado y empode­ramiento para la mujer ac­tual, y con el cual aspira continuar innovando más para el público por medio de las redes sociales, don­de pueden seguirla en Ins­tagram @WendyRegalado, FB: WendyRegalado-Page, Podcast Links: Neo Mujer USA, en Twitter @wendyre­galado, IMDB: Wendy Re­galado.

Su nuevo podcast en las plataformas digitales Spoti­fy y Google Podcast y Apple podcast del canal digital Neomujer Usa, se escucha con éxito en más de 20 paí­ses alrededor del mundo.

En el teatro se destacó desde muy temprana edad en Santo Domingo y lue­go continúa en Miami, ciu­dad que le abre las puertas y donde ha llevado a cabo gran parte de su vida y ca­rrera artística, mantenien­do un equilibrio entre las diferentes áreas.

Su versatilidad en el me­dio, la ha llevado a repre­sentar también importan­tes marcas dentro de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Ha participado como mo­delo de imagen y actriz para fotos y comerciales de: Goo­gle, Amazon, ESPN, Disco­very Channel, Merlin NYC, Zoni, Direct tv YMCA, NBC Universal, Telemundo y otros prestigiosos medios.

Se puede obtener más información sobre la actriz en: https://www.wendyre­galado.net/.