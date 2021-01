Gran candidata al Tribunal Constitucional

BÉLGICA SUÁREZ

¡Hola, buenos días! Tuve el placer de entrevistar a la magistrada Rosanna Isabel Vázquez Febrillet, me dio mu­cho gusto tener en el país mujeres con una alta capacidad cultural co­mo ella, conocedora de los grandes temas judiciales. Rosanna nos hablaba de la ex­tinción de dominio, debatido ampliamente y con gran conocimiento en nuestro espa­cio. La doctora Vázquez es joven, agrada­ble, sencilla y con gran nobleza, está en la lista de los que van a escoger al Tribunal Constitucional, por las cualidades que he­mos mencionado y muchas otras más. Es­peramos que sea escogida, sería una gran contribución al país.

Toque de queda

Señores y no le hacemos caso al Covid 19, es casi seguro que se infectará casi la mitad de la población, por lo que estamos viendo

en el mundo y más en este país, que mu­chos no hacen caso a los protocolos y al toque de queda, sé que es tedioso, pero la salud es lo más importante. Entiendo la desesperación de los que han perdido sus negocios y otros que van por el mis­mo camino, lo cierto es que hay que bus­carle una solución a los horarios, pero sin bajar la guardia, siendo conscientes y responsables con esta pandemia.

Querido doctor, se nos fue

Qué tristeza sentí cuando me enteré de la muerte del doctor Fernando Hernan­do, un gran ser humano. Qué ironía, murió de Covid, cuando justamente era neumólogo, especialidad que trata este virus. Nos unía una gran amistad, era parte de los médicos que invitábamos al programa con frecuencia, por muchos años. Era vegano, tenía un gran amor por Santiago, donde residió por casi 40 años, pertenecía a los grupos sociales de la alta sociedad, sin descuidar a los de­más sectores y no solo era médico de ca­becera del senador Eduardo Estrella y su familia, eran compadres, también lo fue de muchos periodistas de nuestra ciudad y mío. Lo recuerdo y lo recordaré con gratitud, cuando tenía esas fuertes gri­pes, convertidas en neumonía, venía a mi casa, muchas veces a atenderme pa­ra que no saliera, eso no lo olvidaré nun­ca. En paz descanse amigo, todo un gran profesional de la medicina, el cual reci­bió grandes reconocimientos.