Armie Hammer: Jauría contra “un amante dominante”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Armie Ham­mer es el cen­tro en la vi­da real de un guión para una película. El actor esta­dounidense está en el ojo mediático por su supuesta fantasía sexual caníbal, ali­mentada ahora por una ex­novia que afirma que eso es cierto.

“Me dijo que quería rom­perme una costilla, hacerla en la barbacoa y comérse­la”, manifestó la empresaria Courtney Vucekovich, de 30 años, exnovia del intérpre­te, a “Page Six” (The New York Post).

“Joder, eso era raro, pero nunca pensé en ello”, decla­ró Courtney. Luego agregó: “Decía que quería darme un mordisco. Si hubiera tenido un corte en la mano, le hu­biera gustado chuparlo o lamerlo. Eso es lo más raro que viví”.

El nombre de Armie Ha­mmer es la comidilla en estos días en Hollywood luego de que usuarias de re­des sociales han difundido mensajes sexuales supues­tamente mandados por él en los que afirma que “es caníbal”, que les gustaría “beberles la sangre”, que le excita pensar en “romperles las costillas” o que, en una ocasión, se “comió el cora­zón de un animal cuando aún estaba caliente”.

Las alarmas se dispara­ron alrededor de Hammer, quien se ha visto obliga­do a abandonar la película “Shotgun wedding”, que iba a rodar en República Domi­nicana con Jennifer López.

Ante el escándalo, el in­térprete, conocido por sus papeles en “Call me by your name” o “La red social”, di­jo que no iba a “responder a estas afirmaciones estúpi­das”.

Al anunciar que abando­naba el rodaje de su nueva película con Jennifer Lopez, explico que no quiere dejar a sus hijos tras todas estas acusaciones.

“No estoy respondiendo a estos (improperios) seña­ lamiento, pero a la luz de los maliciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses pa­ra rodar una película en la República Dominicana”, di­jo Hammer en una decla­ración al periódico USA To­day.

Tras el escándalo, los me­dios comienzan a escarbar su vida y han recordado sus entrevistas pasadas don­de daba indicios de tener un fetiche extremo al con­firmar en una conversación para la revista Playboy en 2013 que es un “amante do­minante”.

“Me gustó el agarre del cuello y el pelo y todo eso. Pero luego te casas y tus apetitos sexuales cambian. Y lo digo para mejor, no es como si estuviera sufrien­do de ninguna manera”, co­mentó en 2013.

Armie Hammer, de 34 años, tiene dos hijos con Eli­zabeth Chambers, de quien se separó en 2020 tras 10 años de matrimonio.

Por el momento, no pa­sa de ser declaraciones sin confirmar del supuesto de­seo de fantasear con el ca­nibalismo como parte de un juego sexual y no hay de­nuncia por violación ni por haber llevado a cabo ningu­na de esas prácticas.