Lara Jean y Peter ven peligrar su amor el tráiler de "A todos los chicos: Para siempre"

EUROPA PRESS

Madrid

Lara Jean Covey está lista para graduarse. Llega el tráiler de 'A todos los chicos: Para siempre', el final de la trilogía 'To All the Boys'. La feliz pareja interpretada por Lana Condor y Noah Centineo vivirá uno de los episodios más complicados de su relación en esta tercera entrega, que llegará a Netflix este 12 de febrero.

Después de 'A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero', todo parece tranquilo en la relación entre Lara Jean y Peter. La joven decide pasar sus vacaciones en Corea del Sur, aunque mantiene un contacto constante con su novio por FaceTime. "Es difícil creer que todo lo que comenzó con una carta, un jacuzzi y un restaurante pudiera convertirse en esto", narra la joven.

En este desenlace, Lara Jean y Peter planean ir juntos al baile de graduación del último curso mientras buscan ser aceptados en la Universidad de Stanford. El objetivo de los dos es estudiar juntos los estudios superiores. Sin embargo, con lo que no contaban era con que a Lara Jean fuera rechazada por la institución.

Esto provoca que la joven se replantee su vida y su relación, pues contempla la oportunidad de irse a la Universidad de Nueva York y mudarse a la Gran Manzana. Sin embargo, ¿podrá su amor sobrevivir a la distancia?

Dirigida por Michael Fimognari, quien realizó también la anterior entrega y escrita por Katie Lovejoy, completan el reparto de la cinta Jordan Fisher, Anna Cathcart, Janel Parrish, Ross Butler, Madeleine Arthur, Emilija Baranac, Trezzo Mahoro, Holland Taylor, Sarayu Blue y John Corbett.