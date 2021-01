Natti Natasha: el éxito “criminal” de la dominicana ha logrado fama mundial

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Catalogada como “una de las voces dominantes de la Nueva Era”, reina de las colaboraciones y una de las reguetoneras más impactantes de los últimos tiempos, Natti Natasha se ha convertido en la dominicana más influyente de la música urbana en el extranjero.

Todo lo que toca lo convierte en éxito y con sus canciones ha demostrado que las mujeres tienen poder música urbana. Así lo ha demostrado llegando a ser la artista latina con más reproducciones en YouTube.

Su trabajo lo respalda el público y los billones de “views” que acumula en las plataformas digitales, pero también los múltiples premios de los que ha sido merecedora en sus años de carrera.

+ Más nominada en Premio Lo Nuestro

Ayer martes 12 de enero Premio Lo Nuestro reveló la lista de los nominados a su edición número 33, en la que la artista se corona como la dominicana con más nominaciones (siete).

Aparte de su talento, el trabajo fuerte y la disciplina han sido elementos fundamentales para que hoy en día su nombre sea conocido en el mundo entero.

"Aunque se vea fácil, la verdad no ha sido nada fácil y menos siendo mujer. El reggaetón es un género que no sonaba en la República Dominicana, allá es el merengue y la bachata. Además, en mi país, el reggaetón es un género para hombres, así tuve que irme de República Dominicana hacia Estados Unidos para explorar un poquito más. Comencé escribiendo (componiendo) y visité estudios. Tenía que probarme como artista y demostrar qué es lo que estaba aportando al género. Siempre tuve que probarme como artista y mostrar a los demás mi arte", contó en una entrevista al portal Hoy Los Ángeles.

Aunque es “dulce” y “delicada”, también es una mujer aguerrida y fuerte. Es la razón por la que las féminas se identifican tanto con sus temas. Tal como su canción “Que mal te fue”, en la que sigue en guerra en contra del cualquier tipo de maltrato y se convirtió en un himno en el verano del año pasado.

La dura de las duras” comenzó su carrera con Don Omar, con quien grabó los temas “Dutty Love” y “Tus Movimientos”.

Desde entonces la artista oriunda de Santiago de los Caballeros sigue posicionándose con canciones como “Sin pijama”, “Criminal”, “Que mal te fue” y “No me acuerdo”.

Para ella el posicionamiento de la mujer en este género no solo es deter­minante, sino que conlleva una gran responsabilidad.

“Tenemos las mismas capacidades para desempeñarnos y ser exitosas. Esto es un tema de aceptación y de madurez en el mundo. Lo importante está en que las mujeres deben seguir luchando… y continuar abriendo caminos”, dijo la cantante dominicana en una entrevista.

+ Éxitos

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista -10 de diciembre de 1986-, ha generado múltiples éxitos en colaboración con estrellas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Jonas Brothers, Romeo Santos, Ozuna y Prince Royce, con este último estrena el próximo 14 de enero su primer tema de este año, el sencillo “Antes que salga el sol”.

Su álbum debut "ilumiNATTI" produjo varios temas #1, alcanzó el puesto # 1 en las listas de Estados Unidos y Puerto Rico y está certificado multi-platino con más de 1.3 billones de streams. "La Mejor Versión de Mi (Remix)" con Romeo Santos alcanzó el puesto #1 en cuatro listas latinas de Billboard y superó los 389 millones de vistas en YouTube.

Creando éxito tras éxito, sus sencillos “Despacio” y “Que Mal Te Fue” establecieron una tormenta global en las redes sociales, generando un total combinado de más de 121 millones de vistas en YouTube; "Que Mal Te fue" inspirado en la cuarentena también convirtió a Natasha en la artista número 1 en la Lista de clasificación de IG, superando a Selena Gómez y Dua Lipa, entre otras.

+ Obras

La santiaguera no solo ha gozado del éxito mundial que le ha otorgado su carrera, sino que aprovechando su fama ha participado en múltiples esfuerzos del COVID-19, incluido el "One World: Together At Home" que apoyó a los trabajadores de primera respuesta y los esfuerzos del covid-19, en donde hizo una donación a través de la Fundación Pedro Martínez para apoyar a las familias en su ciudad natal de Santiago, República Dominicana, y prestó su voz para el himno mundial “Resistiré (República Dominicana)”, cuyas ganancias buscan ayudar a las familias de los músicos en la República Dominicana.

“Bravas”

El año pasado debutó como productora ejecutiva con “Bravas”, una serie de YouTube Original sobre dos jóvenes artistas que se abren paso en la industria musical, a la que se sintió atraída de inmediato.