Natti Natasha, la dominicana que reina en nominaciones a Premios Lo Nuestro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Natti Natasha es la dominicana con más nominaciones (siete) a Premios Lo Nuestro, donde también figuran Prince Royce, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Alex Bueno y Manny Cruz.

A nivel general, los artistas colombianos J Balvin, Maluma y Camilo dominan nominaciones a Premios Lo Nuestro de 2021, anunciadas este martes por la cadena Univision, que reveló, además, que la entrega de los galardones se hará en vivo el 18 de febrero en Miami y será precedida por su tradicional “alfombra magenta”.

Gracias a su disco “Colores” y a exitosas colaboraciones, J Balvin se alzó como el artista con más menciones. Sus 14 nominaciones que incluyen artista, álbum y canción del año, categoría esta última que incluye sus temas “Morado” y “Ritmo (Bad Boys for Life)”, su trabajo con los Black Eyed Peas.

Las nominaciones de Natti, “La dura de las duras”, son: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Remix Del Año, Remix Del Año, Artista Femenino Del Año – Urbano, Canción Del Año – Urbano/Pop y Canción Del Año Tropical.

Otros dominicanos que se encuentran en la lista de nominados al galardón que se celebrará el próximo 18 de febrero en vivo, son Prince Royce en cuatro categorías: Álbum del año, Canción del año, Artista del Año y Canción del Año-Tropical.

Igualmente, “El Rey de la bachata” Romeo Santos tiene cuatro nominaciones: Canción del año, Remix del Año y Canción del Año-Tropical con “La mejor versión de mi” junto a Natti Natasha. También en Colaboración del año por el reciente tema junto a Alex Bueno, “Nuestro amor”. En esa categoría compite con Manny Cruz con el tema “Imaginarme sin ti” junto a Elvis Crespo.

Juan Luis Guerra tiene dos candidaturas: Artista del año, donde se mide con Prince Royce y Canción del año- Tropical con ‘Lámpara Pa’ Mis Pies’.

La edición número 33 se realizará este 18 de febrero en vivo desde el AmericanAirlines Arena de Miami, Florida, y será transmitida por Univision.

El anuncio de las primeras categorías se hizo a través de “Despierta América”.

+ A continuación categorías donde figuran dominicanos:

- Artista Premio Lo Nuestro Del Año: Alejandro Fernández Bad Bunny Camilo Christian Nodal J Balvin Karol G Maluma Natti Natasha Ozuna Sebastián Yatra.

- Álbum Del Año · Alter Ego – Prince Royce · Ayayay! – Christian Nodal · Colores – J Balvin · De Buenos Aires Para el Mundo – Los Ángeles Azules · Guárdame Esta Noche – El Fantasma · Hecho en México – Alejandro Fernández · Más Caro Que Ayer – Gerardo Ortiz · Más Futuro Que Pasado – Juanes · Papi Juancho – Maluma · YHLQMDLG – Bad Bunny.

- Canción Del Año · ‘ADMV’ – Maluma · ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra · ‘Carita de Inocente’ – Prince Royce · ‘Fantasía’ – Ozuna · ‘Favorito’ – Camilo · ‘Keii’ – Anuel · ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

- Remix Del Año · ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers · ‘DJ No Pare’ (Remix) – Justin Quiles, Natti Natasha, Farruko Ft. Zion, Dalex & Lenny Tavárez · ‘Hawái’ (Remix) – Maluma & The Weeknd · ‘La Cama’ (Remix) – Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone & Rauw Alejandro · ‘La Jeepeta’ (Remix) – Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka · ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos · ‘Porfa’ (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech · ‘Relación’ (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin Ft. Rosalía & Farruko · ‘Tattoo’ (Remix) – Rauw Alejandro & Camilo · ‘Yo No Sé’ (Remix) – Mati Gómez, Nicky Jam & Reik

- Artista Femenino Del Año – Urbano · Anitta · Becky G · Cazzu · Ivy Queen · Karol G · Natti Natasha · Paloma Mami · Rosalía

- Canción Del Año – Urbano/Pop · ‘Honey Boo’ – CNCO & Natti Natasha · ‘Me Gusta’ – Shakira & Anuel · ‘Me Quedaré Contigo’ – Pitbull & Ne-Yo Ft. Lenier & El Micha · ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo · ‘TBT’ – Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo

- Artista Del Año Tropical · Carlos Vives · Gente De Zona · Gilberto Santa Rosa · Juan Luis Guerra · Marc Anthony · Prince Royce · Romeo Santos · Silvestre Dangond · Víctor Manuelle · Willie Colón

- Canción Del Año – Tropical · ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin · ‘Carita De Inocente’ – Prince Royce · ‘El Carnaval De Celia: A Tribute’ – KYEN?ES? · ‘La Mejor Versión De Mí’ – Natti Natasha & Romeo Santos · ‘Lámpara Pa’ Mis Pies’ – Juan Luis Guerra · ‘Lo Que Te Di’ – Marc Anthony · ‘No Te Vayas’ – Carlos Vives · ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina · ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón · ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond

- Colaboración Del Año – Tropical · ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin · ‘Canción Para Rubén’ – Carlos Vives & Rubén Blades · ‘Cartagena’ – Fonseca & Silvestre Dangond · ‘Imaginarme Sin Ti’ – Elvis Crespo & Manny Cruz · ‘La Familia’ – Gilberto Santa Rosa & Tito Nieves · ‘Mi Corazón Es Tuyo’ – Olga Tañón & Manny Manuel · ‘Nuestro Amor’ – Alex Bueno & Romeo Santos · ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina · ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón · ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond Ft. Zion y Lennox.