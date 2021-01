Bad Bunny: “El Último Tour del Mundo”, imparable

EFE

EE.UU.

Según detalla la página web de Billboard, “El Último Tour del Mundo”, tercer disco que Bad Bunny lanzó en 2020, se reincorporó en el noveno puesto del lista­do del Top 10 de Billboard 200, escalando siete posi­ciones en una semana.

El álbum vendió 34.000 copias más la semana pa­sada, acumulando 289.000 unidades vendidas desde su lanzamiento el 26 de no­viembre. La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la sema­na en EE.UU.

Tras su lanzamiento ofi­cial, “El Último Tour del Mundo” se convirtió en el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200 en sus 64 años de his­toria.

Se superó a si mismo

El récord de una posición en los primeros puestos de un álbum enteramente en español en la citada lista lo ostentaba el propio Bad Bunny, quien a principios de 2020 se colocó con su disco “YHLQMDLG”, en la segunda posición de la lista el 14 de marzo.

De igual manera, “El Últi­mo Tour del Mundo” se en­cuentra en el cuarto puesto en el listado de discos más vendidos de Apple Music, la plataforma de música por suscripción en “streaming” (reproducciones) de Apple.

Igualmente, el tema “Dá­kiti”, incluido en el disco “El Último Tour del Mundo” y en el que colabora el tam­bién artista urbano puer­torriqueño Jhay Cortez, se encuentra en el segundo puesto del listado de Bill­ board Global 200.

Dicho sencillo estuvo en el primer puesto por al me­nos cinco semanas. El tema trata de conquistar nueva­mente la primera posición del listado, que actualmen­te es ocupado por la can­tante estadounidense Mari­ah Carey y su sencillo, “All I Want for Christmas Is You”.

Mientras, el video musical “Booker T”, también in­cluido en “El Último Tour del Mundo” y que lleva el nombre del luchador esta­dounidense, es tendencia mundial número uno en YouTube.

El video

En el clip, dirigido por Stillz, aparece Booker T danzando al estilo del “pe­rreo”, baile conocido en el género urbano.

Booker T se suma a otros luchadores profesionales que han aparecido en ví­deos musicales de Bad Bun­ny. Los otros son Ric Flair y Stone Cold.

Bad Bunny es un fiel se­guidor de la lucha libre.

Por otro lado, el puerto­rriqueño fue en el año 2020 en el artista más escucha­do en Spotify, con más de 8.000 millones de repro­ducciones, casi la mitad de las mismas procedentes de su álbum “YHLQMDLG”, también el disco más escu­chado en todo el mundo a través de la plataforma.

En esta misma línea es el artista de habla hispana en conseguir tantas reproduc­ciones.El cantante cerró así el 2020 una temporada de éxitos en la que recibió no­minaciones a los Latin Gra­mmy y los Grammy, fue portada de la emblemática revista Rolling Stone.