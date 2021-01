¡La gente más buscada!: Diez noticias que centraron atención

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Escándalos, confesiones y desafortunados accidentes son algunos de los temas que mantuvieron expectantes a los lectores durante el 2020 y que convirtieron estas noticias en las más visitadas por los usuarios del periódico Listín Diario en su portal digital. De las 10, el actor de origen dominicano Andrés García tiene tres.

“Andrés García: el actor que tuvo más de mil mujeres y hoy está solo y abandonado por sus hijos” ocupa el primer lugar de la lista, nota que habla acerca de la desenfrenada vida del actor y su faceta de libertino.

García, de 78 años, asegura que sus hijos (Leonardo, Andrea, Michelle y Andrés) lo abandonaron aún en momentos difíciles durante la pandemia.

Carolina Sandoval

“Telemundo despide a Carolina Sandoval del programa “Suelta la Sopa”, aseguran esta es la razón”, fue la segunda más leída. Es que la salida de “La Venenosa” del programa de farándula “Suelta la Sopa” sorprendió a sus seguidores en julio.

Pamela Silva

“Presentadora de Primer Impacto embarazada, en trámites de divorcio y el bebé no es de su esposo”. Esta controversial historia ocupa el tercer lugar entre las que más lectoría tuvo durante el año en este diario.

En marzo, Pamela Silva Conde dejó a miles impactados al presentar una demanda de divorcio contra su esposo, César Conde, presidente de NBC Universal Telemundo, y también revelar que estaba embarazada de otro hombre.

En cuarto puesto: “Andrés García, olvidado por sus hijos, dejará fortuna a hijastro” es la cuarta historia más leída. Esta vez el actor sacó “trapitos al sol” y reprochó la ingratitud de sus sucesores para con él, por lo que pretende dejarlos sin fortuna ni nada.

“Tristemente los hijos no se acercan, no soy el único... Es triste que a esta edad los hijos no nos acompañen”, puntualizó el veterano actor mexicano.

Julio Iglesias

En la quinta posición están “las fotografías de Julio Iglesias en República Dominicana que han hecho saltar las alarmas por su estado de salud”. Esta nota del artista español, de 77 años, alarmó porque evidencia un deteriorado estado de salud.

Iglesias, quien tiene una residencia en Punta Cana, se muestra sin camiseta mientras dos jóvenes le agarran para caminar en la arena, a simple vista se puede divisar la delgadez del cantante, lo que preocupó a más de uno por la salud del cantante.

Daddy Yankee dominicano

“El Daddy Yankee dominicano se siente dolido al tener que abandonar personaje del reguetonero”. Esta es la sexta más leída durante el año y es que Gandhi Regalado, imitador dominicano del exponente urbano puertorriqueño, tuvo que decirle adiós al papel del reguetonero debido a que enfrentaría varias demandas legales departe del sello discográfico del “Cangri”.

Rochy RD

“Se accidenta Rochy RD entre Navarrete y Santiago”, ocupa la posición número siete en este “top ten”. El pasado 20 de enero él sufrió un aparatoso accidente en la carretera Duarte, tramo Pontón-Navarrete, que lo llevó a estar varios días en el hospital y toda la comunidad urbana dirigió sus oraciones por la pronta recuperación del intérprete de “La Maxima”.

La historia del meme de “los africanos que bailan con ataúd en mano” ocupa la octava posición en el top de noticias más leídas. El “chiste” salió de una tribu en Ghana, donde suelen enterrar a sus seres queridos de esa forma cuando han tenido una vida plena.

Alejandro Fernández

“El mariachi llora de impotencia ante la crisis, Alejandro Fernández se va en lágrimas” ocupa la novena posición. La pandemia ha tocado el lado más sensible de los artistas. Él no escapó a esta realidad.

En julio pasado, “El Charro” habló acerca de lo mal que la estaban pasando los mariachis con la pandemia: “Si nosotros los cantantes la estamos pasando mal, imagínate los músicos; no tienen trabajo y están parados totalmente. Es muy triste cómo lo están pasando, de verdad me rompe el corazón”, dijo en un “live”.

LA NÚMERO 10

También de García...

“¿Qué 20 años no es nada? Andrés García no aguanta más, inicia trámites de divorcio de su esposa”. La controversial vida del actor dominicano nunca deja de ser noticia y ese titular ocupó la última posición del “top ten” de las más leídas en Listín Diario.