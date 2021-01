"Let Him Go" no es la mejor, pero es de esas películas necesarias para desconectarse

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo

Basada en la novela de 2013 de Larry Watson, la película "Let Him Go" se centra en la historia del alguacil retirado George Blackledge (Kevin Costner) y su esposa Margaret (Diana Lane), quienes viven con su hijo James, su esposa Lorna (Kayli Carter) y su nieto recién nacido, Jimmy, en la Montana rural durante 1960.

Cuando James tiene un accidente de caballo y muere trágicamente, el tiempo se adelanta repentinamente tres años para mostrar que Lorna se vuelve a casar con Donnie Weboy (Will Brittain), para disgusto de George y Margaret.

Las cosas toman un giro siniestro cuando Margaret es testigo de cómo Donnie golpea descaradamente a Jimmy y Lorna en público.

Antes de que pueda enfrentarse a él o controlar a ex nuera, los recién casados huyen de la ciudad y desaparecen con Jimmy a cuestas. Mientras, Margaret se preocupa por la seguridad de su pequeño nieto y convence a un reacio George para que la ayude a intervenir.

Luego, la pareja parte a través del noroeste de Estados Unidos para encontrar a Donnie y Lorna, donde entran en conflicto con el clan Weboy.

+ Elemento wester

La trama tiene un fuerte elemento western en una historia llena de violenta venganza, pero también en los temas de luchar por lo que es correcto y defender a tu familia.

Los no tan complejos personajes hacen todas las cosas incorrectas por todas las razones correctas, y el resultado es un drama emocional, a veces brutal y muy intenso.

Lane y Costner ofrecen actuaciones silenciosas y sobrias, y ambas son perfectas para este material.

Kevin Costner sigue mostrando una atracción increíble en la pantalla, transmitiendo adecuadamente un dulce corazón cubierto debajo del áspero exterior de George.

El equilibrio de actores veteranos con Diane Lane muestra cuidadosamente la actitud decisiva y cálida de Margaret, con los actores teniendo una química asombrosamente agradable en la pantalla.

George y Margaret son el tipo de pareja de larga vida que puede comprender y prever los movimientos de todos sus cómplices, un poder agradable que Costner y Lane saturan con verdadera sutileza en la pantalla.

Lesley Manville también tiene un efecto prominente como la autoridad diabólica de Weboy, capturando la racha espantosa y verbosa del personaje como un réprobo repugnante que gira el bigote.

Es el tipo de oponente que a las multitudes les encanta despreciar, ya que Manville tiene una presencia vil durante su tiempo de pantalla, moderadamente restringido.

En una agradable inversión de roles, es Margaret quien es el ímpetu para la acción en todo momento y es ella quien convence a George de acompañarla para averiguar dónde Donnie Weboy ha llevado a su nieto.

Su viaje los lleva a través de las fronteras estatales, a cientos de millas de su hogar, pero los acerca más, uniendo una pequeña división tácita que se ha formado desde la muerte de su hijo.

A medida que se acercan a Weboy y, finalmente, a la ciudad que alberga el nido de víboras de la familia, encabezada por la amenazadora matriarca Blanche, encuentran una comprensión más profunda de su propio dolor por la pérdida que no han resuelto.

Al llegar a una situación para la que no están preparados, el control que la familia parece tener sobre la ciudad y el sentimiento de despecho que tienen hacia cualquier forastero, los toma desprevenidos al instante.

Tampoco se han encontrado con nadie como Blanche Weboy, ni tienen idea de los extremos a los que esta madre llegará, para mantener unida a su familia.

Podría sorprender a algunas personas saber qué Let Him Go fue adaptado y dirigido por la misma persona que nos regaló la película navideña favorita de culto, The Family Stone, en 2005.

Los tonos más claros de esa película dieron paso a una parte más sombría, así que conocemos que el director Thomas Bezucha, puede navegar el cambio de temperaturas cuando sea necesario, por lo que realmente no es ninguna sorpresa que pueda moverse fácilmente a través de Let Him Go con cambios rápidos de humor que a menudo se dan sin avisar.

En un cineasta menos seguro, esto podría significar problemas y traqueteo, pero Bezucha hace estas transiciones con facilidad y en línea con la sensación relajada e informal de su película, también agrega el golpe necesario cuando la película aumenta una tensión bien ganada en su último acto, lo que lleva a un final que era impredecible en ese momento, pero una conclusión inevitable en retrospectiva

Aparte de eso, la película crea positivamente varios gamas de emociones, primero tristeza y luego una inminente brutalidad.

El diseño de producción de Trevor Smith funciona como protagonista, y la cinematografía de Guy Godfree utiliza las escenas infructuosas y las áreas de una comunidad humilde de manera viable; ver la casa Weboy emergiendo de la vacante tiene una parte de la calidad que recuerda a la mansión Bates.

La edición de Jeffrey Ford y Meg Reticker se adapta más a los segmentos anteriores de la historia que a la última demostración, que se vuelve bastante confusa, mientras que la partitura extra de Michael Giacchino, con riffs de guitarra y piano contra lo que parece ser un tema redundante y solitario para las cuerdas, es extraño en su trabajo estándar más extrovertido.

La película retrata a sus dos fuertes personajes femeninos como polos opuestos en disposición, pero ambos están dispuestos a arriesgar sus vidas por lo que sienten que es correcto.

Cuando sus instintos protectores se activan, es mejor que los hombres se aparten del camino.

"Let Him Go" dista mucho de ser lo mejor del año, pero es de esas películas necesarias para desconectarse y no ser muy exigente con la historia.

Ver buena química entre actores, a un malo muy malo y unos buenos, muy buenos, hace bien a un alma cinéfila saturada.