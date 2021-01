El mejor regalo para un niño

Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

En esta primera semana del 2021 se festejará el día de los Santos Reyes y muchos niños –como fuimos nosotros en su momento– tenemos la ilusión que seremos agraciados por el juguete que siempre soñamos y celebrar esa inocencia aún no perdida.

Este punto es el eje central del filme “Una historia de navidad” (1983) dirigido por Bob Clark y que ha sido objeto de culto como manera de añoranzas y recuerdos.

La diferencia entre el juguete deseado por el protagonista de la obra y nuestra cultura, estriba en la época de Santa Claus versus al Día de Reyes producto de las raíces culturales. Sin embargo, la esencia de captar ese deseo es el mismo para ambos. Algunos estudiosos de la conducta humana entienden la importancia de no regalar tantos juguetes al niño para no saturar sus deseos. Es decir, si el niño ansía unos patines, y a la vez, obtiene muchos juguetes variados, no recordaría con entusiasmo ese momento histórico para él. Es importante identificar cuál sería el regalo perfecto para el niño.

Pues bien, la esencia de nuestra película se va desarrollando en una familia típica norteamericana en la década de los años cuarenta cuando existía la simbología de cenar en familia y de compartir con nuestros vecinos de manera sana. La cinta es narrada con la voz en off de nuestro protagonista aludiendo a ese pasado nostálgico. Ralphie (Peter Billingsley) desea recibir como regalo un rifle de aire comprimido marca “Red Ryder BB” como el que anuncia en la radio su héroe quien es un personaje de vaquero; pero su familia y el maestro de su escuela tratan de oponerse por los riesgosos de dicho juguete.

Aquí comienza el periplo de nuestro protagonista para convencer a su padre el regalo deseado. Quién de nosotros en algún momento de nuestra niñez deseaba un juguete; pero encontrábamos la negativa de nuestros padres? De esa misma forma le sucede al protagonista por querer alcanzar su ansiado rifle.

El guion destaca elementos de la vida en épocas navideñas. Resaltan por un lado los valores familiares, como la solidaridad y el amor hogareño; pero destaca por igual, el nivel de consumismo de las casas comerciales y su influencia demoledora en el nivel de gastos familiares por encima de lo normal. El director se burla de una manera sutil y punzante de esta peculiaridad económica que muchas veces se convierte en irracional.

Las actuaciones están muy bien llevadas por el director, en especial de Ralphie (el niño), que hizo una gran interpretación quien todavía hoy, ya de adulto, acude a charlas para conversar sobre la puesta en escena por lo marcado que fue en su momento.

“Una historia de navidad” puede ser el ente referente para poder describir esos momentos por el cual todos pasamos en la infancia. Esta es una muy buena película para disfrutarla en familia. Es: “Un recuerdo triste de un pasado alegre”.

DE INTERÉS

Curiosidades

“Una histora de Navidad” de Bob Clark, es la adaptación del libro de Jean Shepherd “In God We Trust, All Others Pay Cash”, que sería algo así como “En Dios confiamos, sin embargo, otros pagan en efectivo”.

La película presenta parte de la vida del autor del libro y algunas de sus historias fueron publicadas en la revista “Playboy” entre 1964 al 1966.

Esta obra es distribuida por la Metro Goldwyn Mayer. Está protagonizada por Peter Billingsley, Jean Shepherd y Melinda Dillon en los papeles principales y tuvo su estreno en los Estados Unidos el 18 de noviembre de 1983.

En 1984 obtuvo dos premios Canadian Genie Awards y en 2012 fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas por la Biblioteca del Congreso por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

Se ha convertido en una película de culto y su presupuesto alcanzó la suma de tres millones de dólares logrando obtener ingresos superiores a los veinte millones de dólares, un éxito para esta época de navidad.

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página de cgnauta.blogspot.com