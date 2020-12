Adiós a Armando Manzanero: Sus amigos en RD lo definen como un hombre sensible y afectuoso

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Como buen mexicano Armando Mazanero disfrutaba de toda la gastronomía dominicana, pero sin dejar, nunca, sus tortillas mexicanas. El afamado cantautor, fallecido la madrugada de ayer tras complicaciones con el Covid-19, estuvo visitando al país desde el año 1966, representado, en su gran mayoría, por el empresario artístico César Suárez, quien lo recuerda con especial cariño y guarda de él hermosos recuerdos.

“No importa en qué restaurant estuviéramos siempre hubo que buscarle esas tortillas mexicanas, pero también tuvo un buen gusto por la comida criolla, en especial por los desayunos del hotel Lina, en donde siempre iba a desayunar, en cada ocasión que visitó el país”, rememora.

Suárez presentó al artista mexicano en más de 20 ocasiones, su relación iba más allá del negocio o la contratación artística. “Cada vez que iba México me invitaba a almorzar y tuvo para mí un trato afable y de caballero”.

Agregó: “Manzanero era una persona muy espiritual y muy tranquilo. No era bebedor como otros mexicanos. Durante sus visitas al país nunca gustó de las parrandaas, las mujeres, las playas… él se mantenía en su habitación concentrado en su trabajo”.

Igual definición tiene del cantautor mexicano el empresario artístico Luis Medrano, quien lo presentó el verano del año pasado, a Puerto Plata.

“Era un hombre romántico, dócil, suave, muy amable, muy tratable… Lamenté su muerte inmensamente, el mundo de la música pierde a una leyenda, a un ícono, por suerte nos deja un legado de melodías, de canciones muy hermosas y románticas”, expuso Medrano.

Inspiraba respeto

“También tenía su temperamento, pues cuando se molestaba se convertía en un hombre de siete pies. Fue una persona muy correcta que inspiraba mucho respeto dentro de su equipo. No puedo decir que tuve con él alguna contradicción, pero cuando se enfadaba se crecía”, recordó Suárez.

Quienes vivieron la experiencia de disfrutar sus conciertos, además de cautivar con sus composiciones que retratan lo más sublime del amor, conocieron a un Manzanero con un buen sentido del humor. Un hombre que contaba bellas historias a través de canciones como “Adoro”, “Somos novios” y “No sé tú”, “Inolvidable”, “El ciego”, “Esta tarde vi llover”, “Voy a apagar la luz” y “Contigo aprendí”, y muchos himnos más que permanecerán en los corazones de varias generaciones que Manzanero cautivó.

Homenaje de su presidente

Ayer durante su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer la noticia del fallecimiento del compositor mexicano, aprovechó para contar una historia que lo definió como un hombre sensible: “Don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social. No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un país Centroamericano, un país pobre y el que se casaba era un presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta, y él declaró de que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente, el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo, que no sabía de qué se trataba, que creía que era una fiesta normal, entonces cuando leí esa entrevista percibí, como nunca, que Armando Manzanero era un hombre sensible un hombre del pueblo”.

Agregó: “Entonces por eso lamento mucho su fallecimiento, además un gran compositor, también representante de autores y de compositores de México. Les enviamos a sus familiares, a los amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México. Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, , nada más vamos a ponerlo, si lo tienen.. Pues es este y recordarlo siempre con cariño”, dijo el mandatario mexicano y terminó su conferencia con la canción “Adoro” del fallecido Manzanero.

RECONOCIMIENTOS

Sgacedom.

El año pasado la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música (Sgacedom) ridió homenaje con un reconocimiento..

El Senado.

En 2008 cuando vino a celebrar sus 50 años de carrera y el Senado de la República lo reconoció por su trayectoria musical.