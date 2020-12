Luis Beiro

Hace ochenta años Alfred Hitchcock filmó “Rebecca” (1940). Con ella ganó su único premio Oscar como Mejor Película. Fue una cinta inspirada en la novela de la escritora inglesa Daphne du Maurier (Reino Unido 1907-1989). El “mago del suspenso” no solo admiró la obra literaria de su compatriota, sino que también llevó al cine otras dos de ella: “Jamaica Inn” (1939) y “Los pájaros” (1963).

Netflix acaba de estrenar un remake de la afamada cinta, esta vez dirigida por el norteamericano Ben Wheatley quien se ha defendido a capa y espada de la crítica implacable.

Dos asuntos de este filme son imperdonables. Primero el guion y después el casting.

Jane Goldman y otros dos autores escribieron un melodrama que minimiza la obra literaria.

El suspenso original se eliminó para dar paso a una vieja historia de amor frustrada y una nueva que no da pie con bola. La puesta en escena que generó Hitchcock con la interpretación de Joan Fontaine no se ve la cinta en la protagonista actual, Lily James. Wheatley la muestra haciendo acciones y reacciones que no aportan a la ingenuidad del personaje esbozado en la novela. Es una fría y pretenciosa joven que lucha por su esposo y su fortuna. Resulta tan influyente y manipuladora como su ama de llaves, esta vez en la piel de’ Kristin Scott Thomas quien demuestra carisma y cambio de colores dentro de lo que preparó para ella un guion melodramático. El personaje dentro de ese esquema está construido. El resto del elenco se tambalea. O no es bien dirigido, o no leyó la novela, o no demostró rigor.

No hay comparación entonces. Hitchcock hizo una película y Wheatley un melodrama. Con poderío visual y planos perfectos, pero a fin de cuentas, un melodrama perfectamente olvidable.

Ficha técnica:

Pais: Estados Unidos. Duración: 122 minutos. Director: Ben Wheatley. Guion: Jane Goldman, Joe Sharapnel y Anna Waterhouse. Reparto: Lily James, Amie Hammer, Kristin Scott Thomas. Sinopsis: Tras morir su esposa Rebecca, Maxim de Winter viaja hasta Montecarlo para olvidar su pasado. Allí conoce a una joven, se enamoran y se casan. Tras la luna de miel, la pareja regresa a la mansión de los Winter. Todo es perfecto hasta que el recuerdo de Rebecca fragmenta el matrimonio.