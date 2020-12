La cara positiva: El amor tiene a sus defensores

Floranqui Jaquez

Santo Domingo, RD

Aparte de todo lo sucedido con la pandemia del coronavirus, la vida siguió su curso y los momentos propios de ella también. En este año la vida personal de las figuras dominicanas también ocupó titulares positivos: compromisos, embarazos o nacimiento de un nuevo integrante de la familia fueron motivos para que nuestras luminarias fueran tema de conversación pública.

Carmen y Juan Carlos Pichardo, Yeri y Mannny Cruz fueron elegidas como las dos parejas del año 2020. Ambas protagonizaron buenos momentos con bodas y nacimientos.

Un embarazo siempre o casi siempre es motivo de felicidad y así lo dejaron saber los famosos que este año lo visitó la cigu¨eña y aquellos que se convirtieron en padres en diferentes etapas de sus vidas.

El actor y humorista Juan Carlos Pichardo se convirtió en padre por primera vez el pasado miércoles de Carmen Sophia, junto a su esposa Carmen Paniagua.

“Oficialmente llegó nuestra hermosa Carmen Sophia Pichardo Paniagua, sana y salva para llenarnos de amor y felicidad”. Con ese mensaje le dio bienvenida a su primogénita.

A finales de mayo, en plena pandemia, ambos desafiaron el coronavirus y se casaron en una ceremonia sencilla y solo con sus familiares más cercanos.

“Quizás no fue como lo planeamos, quizás hubiésemos querido tener a todos nuestros invitados como lo soñamos, pero en medio de toda esta pandemia Dios nos permitió tener algo mejor que lo soñado, cuántas emociones vividas, cuánto derroche de amor aun solo con nuestros familiares más cercanos, pero fue perfecto”, escribió entonces Pichardo junto al video en el que anunciaba la buena nueva.

El locutor de “El gusto de las 12” caminó por segunda vez al altar.

Pichardo indicó que tomaron todas las precauciones de lugar y enfatizó en que solo estuvieron sus familiares más cercanos.

En algunos videos compartidos en las redes sociales se pudo ver que el encargado de amenizar la fiesta a través de una pantalla fue el merenguero Manny Cruz.

“Hoy te conviertes en mi esposa, llega el final de una etapa y el comienzo de otra no menos importante, eres la gran mujer que me hace un gran hombre y como siempre te he dicho eres lo que nunca imaginé pero si la mujer que siempre soñé tener a mi lado”, escribió el showman.

Manny Cruz

Otra pareja que reboza de alegría es la que conforman el cantante Manny Cruz y la bailarina Yadi Peguero.

La pareja recién anunció que esperan por una niña, que se unirá a la familia en la que ya se encuentra el pequeño Matteo.

Urbanos

Mientras que Musicólogo y su esposa, la instagramer Ana Carolina, están a punto de conocer a Amaru Jamal, que sería el segundo hijo para el exponente urbano y el cuarto para la modelo.

Una relación mediática y controversial es la de los exponentes urbanos Yomel el Meloso y La Perversa que desde que dieron a conocer su romance a principio de año no han parado las polémicas y escándalos alrededor de ellos.

Los intérpretes de “Amor realengo” agregaron su relación a otro miembro: las redes sociales y tanta exposición al final le pasó factura.

Los meses que tienen juntos han sido un ir y venir que siempre tiene atento a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Por ahora se asegura que están en un buen tiempo de amor.

En cambio, Omega se convertirá en padre por sexta vez. El merenguero se proclamó un “hombre nuevo” por esta bendición y se encuentra contando los días para conocer a su hijo.

“A Dios las gracias luego mi pueblo querido, que me dio su apoyo aún en mi peor momento, luego a la justicia dominicana, por confiar en mi como ser humano y como artista, hoy puedo estar con la familia y seres queridos y darle mi presencia atención y afecto, amo ti Mujita corosha @chichi_1719 , Ahora futura madre”, escribió Omega el Fuerte en su Instagram.

Otro que está que no cabe de felicidad es el actor y comunicador Raeldo López, quien el pasado mes de septiembre le dio la bienvenida a su segundo hijo, Gamal, fruto de la relación con su pareja, Cristal de Moya.

La pareja también tiene al “Buen Gael” su primogénito de 8 años.

Comunicadores

Aunque no fue por motivo de embarazo, la comunicadora Jessica Pereira tuvo motivos para celebrar. Hace un mes su pareja de hace varios años le pidió matrimonio en una romántica e intima velada.

Mientras, en febrero de este año la comunicadora Mariel Guerrero se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, el entrenador Juan Carlos Simó.

Numabela Paquita fue el nombre que Mariel escogió para su primogénita, el cual fue blanco de criticas en las redes sociales, pero eso no impidió que la comunicadora pusiera a unos cuantos en su lugar y defendiera el nombre de su hija.

La también actriz y empresaria explicó que “Numabela” significa alma, aliento de vida, bello y agradable. En tanto, “Paquita” es en honor a la madre de su esposo que se llama, Virginia Francisca.

La exintegrante del desaparecido programa televisivo “Divertido con Jochy” está más feliz disfrutando la que ella ha definido como “la mejor etapa de su vida”.

Este año la cigu¨eña también visitó al joven comunicador y humorista Eduardo Santos (hijo del veterano Jochy Santos), quien se convirtió el pasado 18 de noviembre en padre de Emil José de los Santos Latorre junto a su pareja de más de una década.