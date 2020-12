Donde menos se espera está la muerte

Belgica Suarez

Qué simple es la vida, mientras estaba conduciendo el programa de televisión, abro el digital de este periódico y me encuentro con la noticia de la doctora Carolina de La Cruz Bassa y el fuego del arbolito de Navidad, medio tanta tristeza. Días después recibo la información que había muerto, era difícil que sobreviviera con todo su cuerpo quemado, no pude estar tranquila esa noche, pensando que la vida es tan frágil, aun estuviera compartiendo en una casa con sus amigos, ahí estaba la muerte, que difícil comprender todo esto. Una gran profesional que se entregó por entero a ayudar en esta pandemia y en un momento de relax llegó la muerte, no la conocía, pero qué dolor por ser quien era, además amo los arbolitos y me encanta la Navidad, ahora cada vez que paso por el mío, recuerdo ese episodio, qué pena.

Comentario

Parece que en este país, sobre todo la mayoría de los jóvenes, solo leen lo que sale en las redes, no saben o no quieren oír lo que está pasando aquí y en el mundo con el Covid 19, es terrible leer las estadísticas y saber cómo un amigo, un familiar, a alguien que conocemos o a un familiar de un amigo nuestro murió, médicos, personas famosas, gente de toda índole, nos llega la noticia de que están infectadas, pero no importa, no respetamos nada, ni el toque de queda, ni el distanciamiento, las mascarillas, la multitudes, es como si no viviéramos esta pesadilla.

Cumpleaños feliz

Marino Collante, muy conocido por las funciones que ha desempeñado en el estado, estuvo de cumpleaños el pasado viernes 18. Tanto que le gusta que se lo celebren, pero no pudo ser, por la pandemia, ni aún en familia, ya que son muchos miembros y él sí lleva la disciplina de la pandemia. ¡Felicidades! Vendrán tiempos mejores, si nos cuidamos.

Detalles

Pensé que como está la situación no iban a llegar regalos de Navidad, pero la gente no deja pasar esta época, no llegaron bastante, gracias a todas esas empresas y amigos.... Señores, parece que hay mucho dinero o estamos llenando las tarjetas de crédito, en los súper hay que hacer colas para pagar. ¡Ayayay!... Leí en Listín Diario las personalidades de la vida dominicana que se han ido físicamente, es mucho dolor, casi a todos los conocía y eran nuestros amigos. Paz a sus almas.