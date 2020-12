Chris Brown ¿le remuerde la conciencia? y se disculpa con Rihanna

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El rapero Eminem lanzó el viernes una reedición de un álbum sorpresa, “Music to Be Murdered By side B”, que cuenta con las colaboraciones de Dr Dre, DJ Premier, Ty Dolla $ ign y Sly Pyper, y en el que incluye una disculpa a Rihanna.

El material contiene 16 temas y uno de ellos, "Zeus", es una disculpa a la cantante Rihanna, su expareja, por las letras de hace una década sobre Chris Brown que se filtró en 2019.

En el tema "Zeus", el rapero habló de que se puso de lado de Chris después de que este se declaró culpable de un delito que involucró a Rihanna en 2009.

En "Zeus" se escucha a Eminen decir: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto Y de todo corazón, disculpas, Rihanna. No tenía la intención de causarte dolor”.

El rapero, oriundo de Detroit, ya no anunció cuándo lanzará nuevo material, pues sus álbum "Kamikaze" y "Music to Be Murdered By", salieron al público como una gran sorpresa, algo típico con lo que sus fanáticos están acostumbrados a lidiar debido al dramatismo y excentricidades del artista.

Rihanna y Chriss Brown en el 2009 fueron el centro de atención, cuando en medio de una discusión de pareja el rapero golpeó brutalmente a la cantante, partiéndole el labio y dejándole un ojo amoratado, lo que desató un escándalo.