David Dalí: De vuelta a grabar veinte años después

El cantautor peruano David Dalí Herrera llevaba cerca de 20 años sin grabar, pero ahora vive momentos de emoción al retornar a la música con el tema “Todo este tiempo en casa”, que retrata el período de confinamiento o “lockdown” por la pandemia del Covid-19 que afecta al mundo.

El artista, radicado en Puerto Rico desde hace cuatro décadas, señaló que en este momento de su trayectoria “mi temática es distinta y tengo otro punto de vista para decir las cosas. Mis preocupaciones son otras; mi lenguaje ha cambiado. Regreso después de un largo tiempo y me gusta que sea con una canción tan sincera que me ha marcado”.

La línea de inspiración para “Todo este tiempo en casa” fue la separación hace seis meses de su madre de 96 años, para así poderla proteger del coronavirus.

“Yo vivo a diez minutos de ella. Me pone mal que esté tan cerca y no pueda verla”, destacó. A esto le suma que “el mundo se puso en pausa y he podido ver lo frágil que somos”, dijo David Dalí Herrera.

Él comenzó a componerla de la manera “más increíble. Mi guitarra y yo no dimos muchas vueltas para la idea que tenía concebida, a diferencia de otras canciones. Yo tenía la idea dando vueltas en la cabeza”.

Las palabras empezaron a fluir, explicó. “No hubo que borrar y rehacer la letra. No quiero ser dramático, pero me he sentido iluminado para crearla. ¡Todo fluyó tan bien! En la canción también hago crítica y nunca antes lo había hecho. Soy honesto al ver cómo es la vida; también soy positivo, entusiasta. Esta canción ha tocado a mucha gente. La pandemia ha tocado al planeta entero”.

El intérprete planificaba grabar en un estudio en Ponce, pero no pudo porque tenía comején, entonces un amigo le recomendó al guitarrista Machi Rodríguez, hijo del creador de Los Andinos, quien posee uno en Levittown.