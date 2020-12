Artistas ya repartieron los 100 millones y están preocupados si echan contratos para atrás

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Los artistas cambiaron los cheques y repartieron entre sus músicos los 100 millones de pesos que recibieron inicialmente como adelanto a contratos para fiestas por parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).

"Ya no podemos devolver el cheque que recibimos porque ya lo cambiamos y lo repartimos entre los músicos, el personal de oficina y técnicos", expresó uno de los cantantes consultados.

El merenguero Ramón Orlando también sostuvo que es imposible devolver el dinero en caso de que así se disponga.

"Ya no hay forma de devolverlo, no hay nada qué hacer, ya yo lo repartí", puntualizó Ramón Orlando a Listín Diario.

Otro de los que se refirió al tema fue Kinito Méndez, quien dijo a Listín Diario que "ya ese dinero todo el mundo lo repartió entre los músicos" porque "ese fue el compromiso que se hizo" se hizo un contrato que ellos honrarán.

"Si hubo un problema con los contratos en el camino habría que resolverlo de manera institucional con los departamentos que se encargan de eso", comentó.

Kinito Méndez dijo a Listín Diario defendió que la iniciativa se hizo de manera transparente porque "se hizo con contrato para tocar a futuro" y "nosotros vamos a pagar actividades, donde diga el gobierno vamos a ir a tocarle porque eso es un compromiso contratado".

Carlos Bautista, mánager de Mozart la Para, otro de los entrevistados sobre el tema, comentó que "es difícil" que los artistas tomen la iniciativa de devolver los cheques porque ya éstos seguramente fueron repartidos como se acordó.

Otro de los entrevistados y que solo recibió 400 mil pesos manifestó que la situación debe resolver a lo interno del gobierno y que se preocuparía mucho si hay que devolver el dinero porque ya lo repartió entre su gente.

"Si hay que devolver ese dinero entonces me causaría un gran problema, peor del que me quiso solucionar, porque ya entregué a todo el mundo lo que le correspondían y no creo que estén en capacidad de devolver ni un peso", comentó la persona.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) salió ayer al frente de la “contratación” a futuro de artistas que recibieron 100 millones de pesos del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) por presentaciones a futuro.

En una carta remitida por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al coordinador del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Francisco Antonio Peña Guaba, se advierte que “si se trata de una contratación directa la realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos” y que debe detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por este concepto.

En una comunicación, Pimentel le expresó a Peña Guaba que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas.