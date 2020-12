Pirou Pérez, una nueva artista de República Dominicana

Santo Domingo, RD

La joven artista Pirou Pérez estrenará próximamente nueva música con la canción “nadie como tú” bajo la producción de Chris Hierro, y desde un género distinto al que ha abordado desde sus inicios: pop.

De voz melodiosa y muy de tomar riesgos a la hora de proponer música, ha crecido junto a grandes como Sandy Gabriel, Esar Simó y Corey Allen, siendo este 2020 un punto y aparte para la artista, que tuvo el honor de ser la única dominicana en escena en el proyecto ¨Un nuevo comienzo¨ bajo la dirección del muy afamado trompetista Luis Perico Ortiz, y con el acompañamiento de otros virtuosos del instrumento como el pianista Yan Artime y el bajista Ramón Vásquez Martirena.

Indinca una nota, que aunque Pirou dio sus primeros pasos artísticos en el teatro musical de la mano de Nuryn Sanlley para la puesta en escena de High School Musical On Stage en el 2006, fue entonces cuando se abrió un mundo de posibilidades para ella cuando apenas abría los ojos a la música.

Se formó en canto, actuación, manejo de voz y caracterización, narración teatral, dramaturgia, entre otros, de la mano de maestros tales como: María Castillo, Nadia Nicola, Darcell Wilson, Ivan García Guerra, Maurice Hines, Wynonna Smith, Laura García Godoy y Luis Garcia-Araus por mencionar solo algunos.

Esto le dio la seguridad que necesitaba, para crear sus primeros sencillos ¨Delirio¨, ¨Just friends¨ y ¨Admiración¨, los que se estrenaron en el 2019.

“Me siento sumamente feliz donde me encuentro en mi carrera artística, creciendo y aprendiendo de los grandes, comencé a cantar y siempre me acompañaron los maestros, soy de creer, que la más pequeña y menos conocedora en un grupo debo ser yo, y así ha sido por largo tiempo, me gusta colaborar con músicos diversos porque es una forma de encontrar la diversidad en uno mismo”, dijo Pirou sobre este trayecto.

Este 2020 ha traído para la clase artística retos nunca antes vistos, y para Pirou fue el de crear nueva música. Así que enero es la fecha prevista para el estreno de “nadie como tú” bajo la producción de Chris Hierro y con la participación de músicos de alta gama nacionales e internacionales.

“Este año ha sido difícil para el gremio, por eso comienzo el 2021 lanzando nueva música, la que estará disponible en enero… también para el verano vengo con Josean Jacobo un EP chulísimo, todo un reto para mí, pero, de eso se trata ¿no? Superarse y crear”, concluyó la artista.