Pase rápido y cómodo en peaje

Belgica Suarez

Alguien puso una foto de la yipeta del senador Eduardo Estrella, destacando la humildad del político por hacer cola en el peaje. No le veo nada malo que él use el pase rápido. Al contrario, eso es bueno, porque simplifica la vida. Evitar los tapones no te hace arrogante, es una accción de una persona moderna que está con los tiempos. Eso cuesta poco y lo puede tener cualquiera. Se adquiere hasta por teléfono. Hay supermercados que los venden. No viajo si no es con esa facilidad, que, repito, la puede comprar cualquiera. A veces uno ni menudo tiene, solo tarjeta de crédito y se le olvida el dinero del peaje. Señores, adáptense a los tiempos, nos hace simplificar la vida y no por eso nos hace corruptos, ni arrogantes, más bien, prácticos y vanguardistas. ¡Por Dios!

Gran presentación

Sensacional, espectacular, sobria, tierna, sencillamente increíble, bien producida, me fascinó la gala premier de La Navidad Mágica, presentada por el Gran Teatro del Cibao con la presencia de la primera dama de la República Raquel Arbaje de Abinader y la Ministra de cultura Carmen Heredia y algunos invitados para mantener el distanciamiento social del Covid. Qué pena que no tantas personas pudieran ver este gran espectáculo, fuera de serie, aunque lo van a presentar gratis de lunes a viernes en fechas específicas que serán anunciadas. Esperamos que muchos puedan disfrutar de este mágico evento lleno de emoción, los actores que participaron, excelentes, todos de Santiago, según explicó el director del teatro Luis Marcell Ricart, a quien felicito por tan brillante imaginación. Me encantó la escenografía, muy linda, parecía que estaba en uno de esos grandes teatros del mundo, me gustó y me entristeció ver cómo fue cada paso del embarazo de María, el nacimiento de Jesús, todo lo que uno conoce desde niño del significado de la historia de la Navidad.

Qué boda!

Pareciera que esta es la última Navidad... ¿Por qué no celebrarla como antes, en familia? Vendrán tiempos mejores. No es bueno flexibilizar el toque de queda, déjenlo así, que aún estando con ese horario, hay más contagios. A propósito, ¿es obligatorio celebrar una boda con tanta gente? Eso que pasó en La Vega fue de muy mal gusto. Sé que toda mujer sueña con una boda de ensueño, como un cuento de hadas, pero puede hacerse discreta, con toda la belleza posible, pero muy familiar y luego cuando volvamos a la normalidad celebremos el aniversario con nuestros invitados. No se vio bien eso. Por lo menos los asistentes tenían sus mascarillas, experiencias desagradables.